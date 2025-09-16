'보성 오봉산·거문도 수월산' 명승 된다

풍혈지·동백숲 등 절경…국가유산청 지정 예고

구들장 채석지·거문도 사건 현장 등 역사성도

국가유산청은 '보성 오봉산 용추동과 칼바위 일원'과 '여수 거문도 수월산 일원'을 국가지정자연유산 명승으로 지정 예고한다고 16일 밝혔다. 한 달간 각계 의견을 수렴하고 자연유산위원회 심의를 거쳐 지정 여부를 확정할 예정이다.

보성 오봉산 용추동과 칼바위 일원은 신증동국여지승람, 동국여지지 등 여러 지리지와 문집에 예부터 경승지였다는 기록이 남아있다. 풍혈지, 칼바위 등의 기암 경관, 정상에서 조망되는 남해안 득량만의 해안 풍광, 용추동 계곡의 용추폭포와 울창한 숲이 아름다운 경관을 이룬다. 풍혈지는 여름철에는 시원한 바람이, 겨울철에는 따뜻한 바람이 나오는 독특한 지형이다.

이곳에는 칼바위에 새겨진 마애불상과 개흥사지 등 다수 불교 신앙 유적이 있다. 여제 봉행 기록도 남아 종교적·민속적 가치를 지닌다. 일대에선 우리나라 온돌문화의 핵심 재료인 구들장이 채취되기도 했다. 채석지와 구들장을 운반했던 우마차길 등이 잘 보존돼 있어 산업적 가치 역시 풍부하다.

수월산 해양 조망 경관

여수 거문도 수월산 일원은 목넘이를 지나 거문도 등대로 이어지는 탐방로에 울창한 동백나무숲이 펼쳐져 개화 시기에 아름다운 경관을 보여준다. 숲 사이에선 기암괴석이 어우러진 해안 풍광과 낙조 장면을 내려다볼 수 있다. 특히 탐방로 끝 절벽에 자리한 거문도 등대와 백도를 바라본다는 이름의 관백정에선 명승으로 지정된 여수 상·하백도와 일출이 한눈에 들어온다.

이곳은 남해 중심부에 위치해 예부터 남해 방어체계의 핵심이자 전략적 요충지 역할을 해왔다. 특히 1885년 거문도 사건과 남해안 최초 등대 건립은 항로 개척사와 근대 해양사, 국제 정치사에서 중요한 비중을 차지한다. 동백나무, 돈나무, 광나무, 다정큼나무 등 남부 해안 식생과 동박새, 흑비둘기 등 조류가 서식해 생태학적 가치 또한 뛰어나다.









