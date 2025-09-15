동대문문화재단, ‘2025 페스타! 레트로60:답십리’ 9000명 몰려 대성황

세대 아우른 문화축제 성황

동대문문화재단(이사장 이필형)은 지난 12~14일 답십리영화미디어아트센터에서 열린 ‘2025 페스타! 레트로60:답십리’에 총 9000여 명의 관객이 참여하며 성황리에 막을 내렸다고 15일 밝혔다.

'찰리 채플린의 초대' 기념촬영. 동대문구 제공. AD 원본보기 아이콘

이번 축제는 ‘경계를 넘어, 가장 새로운 1960’을 슬로건으로 내걸고 다채로운 프로그램과 공간 혁신을 통해 세대 통합형 문화축제의 새 가능성을 제시했다.

축제의 대표 프로그램인 ‘관객과의 대화(GV)’와 ‘씨네토크’는 매회 매진을 기록하며 높은 인기를 입증했다. 배우 권해효·하성국이 참여한 홍상수 감독 작품 ‘그 자연이 네게 뭐라고 하니’ GV, 김홍준 감독과 평론가 주성철이 참여한 ‘감독의 상상: 필름 토크’, Z세대가 열광한 성우진 토크 ‘스크린의 아이돌’, 청소년 진로 멘토링 프로그램 ‘연고티비 진로탐구생활’ 등이 관객과의 직접 소통으로 축제의 깊이를 더했다.

또한 최영준 변사의 ‘무성영화 변사공연’, 동답초 어린이 합주단이 선보인 ‘씨네키즈 필름 콘서트’ 등 공연 프로그램도 관객들의 호응을 얻었다.

참여 영화인들의 찬사도 이어졌다. 김홍준 한국영상자료원장은 “관객들의 뜨거운 열기 속에서 많은 가능성과 희망을 보았다”라면서 “한국영상자료원 분원으로서 센터가 아주 잘하고 있어 행복하게 생각한다”고 말했다.

최영준 변사는 “이곳은 촬영소 사거리의 역사가 증명하듯 한국 영화의 요람이자 서울 영화의 메카”라며 “그런 의미 있는 공간에서 공연할 수 있어 개인적으로도 무척 뜻깊었다”고 애정을 드러냈다.

이번 축제는 센터 공간 변신과 체험 콘텐츠로도 주목받았다. 2층 가상스튜디오와 시네마스튜디오는 ‘몬스터 키즈카페’로 변신해 고스트 캠핑장, 방탈출, 놀이 콘텐츠를 선보였으며 가족 단위 관람객들의 호응을 얻었다. 1층에서는 1960년대 유랑극장을 콘셉트로 한 테마형 참여전시 ‘시간여행자의 카니발 1960’이 오픈해 포토존과 체험부스로 관객들에게 다채로운 즐길 거리를 제공했다. 해당 전시는 오는 19일 정식 개막해 내년 3월까지 무료로 관람할 수 있다.

김홍남 동대문문화재단 대표이사는 “이번 축제가 세대를 아우르는 성공적인 문화의 장이 되어 매우 기쁘다”며 “앞으로도 답십리영화미디어아트센터가 영화와 미디어를 통해 과거와 현재, 미래를 잇는 특별한 문화 거점으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>