크래프톤 '딩컴' 닌텐도 스위치 버전 11월 6일 출시

크래프톤은 생존 생활 시뮬레이션 게임 '딩컴'을 오는 11월 6일 닌텐도 스위치에서 선보인다고 15일 밝혔다.

크래프톤 '딩컴' 닌텐도 스위치 출시. 크래프톤 제공

출시 소식은 지난 12일 열린 닌텐도의 온라인 발표회 '닌텐도 다이렉트'를 통해 전 세계에 공개됐다.

현재 닌텐도 e숍에서 '딩컴' 디지털 다운로드 패키지를 사전 판매하고 있으며, 체험판(데모)도 함께 이용할 수 있다. 이용 기간은 출시일 오전 8시 59분까지다.

사전 구매자에게는 딩컴 인게임에서 착용이 가능한 '배틀그라운드 코스튬 세트'를 특전으로 제공한다. 10% 할인 혜택도 제공한다. 닌텐도 스위치 실물 패키지도 출시 예정이며 사전 판매는 오는 16일 시작한다.

'딩컴'은 호주의 1인 개발자 제임스 벤던이 개발했다. 호주에서 영감을 받은 독특한 식생과 동식물을 배경으로 섬을 개척해 나가는 것이 특징이다. 탐험, 제작, 사육, 농사, 채집, 사냥 등 다양한 콘텐츠를 포함하고 있다.

게임은 2022년 7월 스팀 얼리 액세스로 출시된 후 올해 4월 정식 버전으로 전환됐다. 지난달까지 누적 판매량 140만장 이상을 기록했다.





노경조 기자



