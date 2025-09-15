NHN, 신작 퍼즐게임 '최애의 아이 퍼즐 스타' 내년 출시

日 TV 애니메이션 '최애의 아이' IP 기반
NHN은 '최애의 아이' 지식재산권(IP) 기반 퍼즐 게임의 정식 명칭을 '최애의 아이 퍼즐 스타'로 확정했다고 15일 밝혔다.
NHN '최애의 아이 퍼즐 스타'. NHN 제공
이 게임은 일본 인기 TV 애니메이션 '최애의 아이' IP 기반으로 제작되는 첫 공식 게임이다. TV 애니메이션은 아카사카 아카와 요코야리 멘고의 인기 만화를 원작으로 한다.
NHN은 전날 일본 사이타마현 도코로자와 사쿠라타운에서 열린 '최애의 아이 써머 페스티벌'에서 명칭을 처음 공개했다.
일본 내 퍼블리싱은 IP 제공사인 카도카와가 담당하며, 일본을 제외한 모든 글로벌 국가의 퍼블리싱·개발은 NHN이 진행한다. 게임은 TV 애니메이션 3기의 방영 일정에 맞춰 내년 출시할 계획이다.
