NHN, 신작 퍼즐게임 '최애의 아이 퍼즐 스타' 내년 출시

노경조기자

입력2025.09.15 19:24

日 TV 애니메이션 '최애의 아이' IP 기반

NHN은 '최애의 아이' 지식재산권(IP) 기반 퍼즐 게임의 정식 명칭을 '최애의 아이 퍼즐 스타'로 확정했다고 15일 밝혔다.


NHN '최애의 아이 퍼즐 스타'. NHN 제공

NHN '최애의 아이 퍼즐 스타'. NHN 제공

이 게임은 일본 인기 TV 애니메이션 '최애의 아이' IP 기반으로 제작되는 첫 공식 게임이다. TV 애니메이션은 아카사카 아카와 요코야리 멘고의 인기 만화를 원작으로 한다.

NHN은 전날 일본 사이타마현 도코로자와 사쿠라타운에서 열린 '최애의 아이 써머 페스티벌'에서 명칭을 처음 공개했다.


일본 내 퍼블리싱은 IP 제공사인 카도카와가 담당하며, 일본을 제외한 모든 글로벌 국가의 퍼블리싱·개발은 NHN이 진행한다. 게임은 TV 애니메이션 3기의 방영 일정에 맞춰 내년 출시할 계획이다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
