관광공사 "친환경 바다여행 '데이터 플로깅' 함께해요"

한국관광공사는 지속가능한 해양관광 활성화와 친환경 여행문화 확산을 위해 오는 10월31일까지 '바다를 즐기는 특별한 여행, 돌보는 바다로' 캠페인을 전개한다고 15일 밝혔다.

이번 캠페인은 바다를 단순히 보고 즐기는 것에 그치지 않고 바다를 돌보는 여행을 하자는 취지에서 마련됐다.

전국 바닷가를 방문하는 누구나 캠페인에 동참할 수 있다. 바다를 여행하며 발견한 쓰레기를 줍고 해당 쓰레기를 데이터로 기록하는 '데이터 플로깅'에 참여하면 된다. 데이터 플로깅이란 조깅하며 쓰레기를 줍는 플로깅에 어떤 쓰레기가 버려지는지 그 기록까지 함께 수집하는 새로운 방식의 환경운동이다. 관광공사는 캠페인 기간 동안 세 차례 우수한 활동자를 선정해 소정의 상품권을 제공할 예정이다.

또한 정화활동 전후 사진을 사회관계망서비스(SNS)에 인증하는 '바다변신챌린지'와 주운 쓰레기 종류로 빙고를 완성하는 '바다빙고챌린지' 등 특별 이벤트도 함께 진행한다. 자세한 내용은 데이터플로깅 플랫폼 '돌보는 바다로'에서 확인할 수 있다.

관광공사는 지난 12일과 13일에 경북 경주, 포항 지역 연안에서 런트립을 진행했다. 이번 캠페인과 연계한 런트립 행사에는 러닝 및 여행 분야 인플루언서 20여 명이 참가해 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 개최지인 경주와 인근 해안 명소를 함께 달리고 해안정화활동을 했다. 또한 참가자들은 수거한 해양 폐기물로 열쇠고리를 제작하는 등 업사이클링 활동을 체험했다.

김남천 관광콘텐츠전략본부장 직무대리는 "이번 캠페인은 국민과 함께 해양환경을 돌보며 즐기는 여행문화를 확산하고자 마련했다"며 "관광공사는 앞으로도 친환경 여행 및 지속가능한 관광문화 정착을 위해 노력할 것"이라고 밝혔다.





