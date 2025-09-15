신한은행, GTX-B노선 금융주선…3조870억 규모

신한은행은 수도권광역급행철도(GTX)-B노선 민간투자사업에 총 3조870억원 규모의 금융주선을 완료하고 15일 프로젝트금융 약정식을 개최했다고 밝혔다.

15일 서울시 영등포구 콘래드 호텔에서 진행된 '수도권광역급행철도 B노선 민간투자사업 프로젝트금융 약정식'에서 정상혁 신한은행장(왼쪽 네번째), 김보현 대우건설 대표(왼쪽 다섯번째), 김정훈 지티엑스비㈜ 대표(왼쪽 여섯번째) 및 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 신한은행 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 약정식에는 대표 금융주선기관인 신한은행을 비롯해 공동 금융주선기관인 IBK기업은행, 교보생명보험 및 주요 금융기관(재무 출자자 및 대주단), 그리고 대표 건설출자자인 대우건설 등 관계자들이 참석했다.

GTX-B노선은 인천 송도 인천대입구~경기 남양주 마석을 연결하는 총 82.8㎞ 길이의 광역 고속철도 건설 사업이다. 지난달 국토교통부에 착공계를 제출하며 본격적인 공사에 착수했으며, 2031년 개통을 목표로 하고 있다.

이번 금융약정 체결로 일부에서 제기된 공사비 증가에 따른 사업 지연 우려가 해소돼 계획된 일정에 맞춰 사업이 안정적으로 추진될 전망이라고 신한은행은 밝혔다.

이날 행사에 참석한 정상혁 행장은 "수도권 핵심 교통 인프라로서 개통 이후 수도권 교통난 해소와 지역 간 이동시간 단축에 크게 기여할 것"이라며 "앞으로도 성공적인 사업 수행을 위해 최선의 금융지원과 협력을 이어가겠다"고 말했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



