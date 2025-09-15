대만 15~24세 여성 46% "아이 낳지 않겠다"…이유는?

2019년 31%…5년 만에 15%P ↑

저출산 문제가 심각한 가운데 대만 15~24세 여성 가운데 거의 절반은 장래에 아이를 낳지 않겠다는 생각을 갖고 있다는 설문 결과가 나왔다.

15일 연합뉴스는 자유시보 등 대만언론을 인용해 이같이 보도했다. 이달 초 대만 위생복리부(보건복지부 격)가 공개한 지난해 '여성의 생활 상황 조사' 설문 자료 결과에 따르면 15~64세 노동연령인구 가운데 아이를 낳지 않겠다는 여성의 비율은 2019년 19.2%에서 지난해 26.6%로 7.4%포인트(P) 증가했다.

대만 타이베이 거리의 모습. EPA 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이를 연령대별로 세분하면 아이를 낳지 않겠다는 응답 비율은 15~24세 여성의 경우 2019년 31.3%에서 지난해 45.9%로 14.6%P 늘어났다. 25~34세 여성은 같은 기간 27.3%에서 37.4%로 10.1%P 증가했으며, 35~44세 여성은 18.1%에서 25.9%로 늘었다. 이 밖에도 45~54세 여성은 14.6%에서 21.2%로, 55~64세 여성은 8.6%에서 12%로 각각 증가했다.

응답자 60% "경제적 부담 커서"

응답자들은 출산을 원치 않는 이유로 '경제적 부담이 너무 커서'(60.3%)를 첫손에 꼽았다. 그다음으로는 '아이 때문에 기존의 삶을 바꾸고 싶지 않아서'(49.4%), '아이의 교육과 미래의 발전에 대한 걱정 때문에'(34.3%), '아이 돌보는 시간이 부족할까 걱정돼서'(24.7%) 등의 답이 이어졌다.

육아 부담과 경력 단절 또한 출산을 망설이는 원인으로 작용했다. 아이가 있는 기혼 여성은 집안일과 육아에 무보수로 매일 평균 4.41시간을 사용해 남성 배우자의 1.72시간에 비해 2.6배나 많은 것으로 나타났다. 또 임신과 양육으로 일을 그만둔 여성이 복직하기까지 평균 약 3년 9개월이 걸린다는 조사 결과도 나왔다.

전문가들은 직장과 가정에서의 여성에 대한 지지의 부족으로 젊은 세대가 장기적인 육아 부담을 원치 않아 출산 기피 현상이 심각해지고 있다고 짚었다. 뤼젠더 위생복리부 정무차장(차관 격)은 "저출산이 선진 국가의 공동 난제"라며 "여성의 교육 수준이 향상되고 취업 비율이 늘면서 결혼과 육아의 순위가 보편적으로 뒤로 밀리고 있지만 전통적인 가정 안에서는 여성의 역할에 대한 기대가 변하지 않고 있다"고 지적했다.

인천 미추홀구 아인병원 신생아실에서 의료진이 신생아를 보살피고 있다. 강진형 기자 원본보기 아이콘

한편 이러한 설문 결과는 국내도 크게 다르지 않다. 지난해 한반도미래인구연구원은 리서치업체 엠브레인과 함께 전국의 20~49세 남녀 2000명을 대상으로 결혼과 출산에 대한 심층 인식조사를 했다. 그 결과 20~49세 남녀 43%는 출산할 의향이 없다고 답했다. 단 이들 중에서 44%가량은 정부 정책과 기업 지원이 대폭 확대되면 출산을 고려할 수 있다고 했다.

'출산 의향이 없다'는 응답은 여성(52.9%)이 남성(33.1%)보다 월등히 많았다. 연령별 비출산 의향은 40대가 63.9%로 가장 높았고, 30대와 20대가 각각 35.2%, 23.6%였다. 출산을 원하지 않는 이유로 여성은 '아이를 낳을 필요성을 느끼지 못해서'(13.9%), '자녀를 돌봄-양육할 경제적 여유가 없어서'(12.7%), '자녀 교육에 막대한 비용이 들기 때문에'(10.7%) 등을 들었으며, 남성은 '고용상태-직업이 불안정하다고 느껴서'(17.9%), '자녀를 돌봄-양육할 경제적 여유가 없어서'(16.0%), '아이를 낳을 필요성을 느끼지 못해서'(10.5%) 등이라고 말했다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



