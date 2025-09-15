본문 바로가기
진도농촌지도자회, 농약 빈 병 8톤 수거…저탄소 실천

호남취재본부 정승현기자

입력2025.09.15 17:16

농촌지도자회 회원 '자원순환·환경보호' 앞장

한국농촌지도자회 진도군연합회와 진도군 농업기술센터가 폐 농약통 수거를 통해 지역 토양 및 수질 오염을 관리에 앞장서고 있다. 진도군 제공.

한국농촌지도자회 진도군연합회와 진도군 농업기술센터가 폐 농약통 수거를 통해 지역 토양 및 수질 오염을 관리에 앞장서고 있다. 진도군 제공.

전남 진도군농업기술센터는 한국농촌지도자회 진도군연합회와 함께 농약 빈 병 수거 활동을 펼쳐 약 8t을 수거했다고 15일 밝혔다.


이번 활동은 읍·면별 회원들이 직접 농촌 곳곳에 방치된 농약 빈 병을 모아 종류별로 분류한 뒤, 환경관리센터로 운반해 처리하는 방식으로 진행됐다. 농약 빈 병은 재활용이 가능하지만 방치될 경우 토양과 수질을 오염시킬 수 있어 철저한 관리가 필요하다.

군은 이번 활동이 단순한 환경정화 차원을 넘어 자원순환, 환경보호, 저탄소 생활문화 확산에 의미 있는 성과를 거뒀다고 설명했다.


강남철 한국농촌지도자회 진도군연합회장은 "회원들이 자발적으로 참여해 농촌 환경 개선에 기여했다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 깨끗한 농촌을 위해 다양한 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.


진도농업기술센터 관계자는 "농약 빈 병 수거는 탄소중립 실천의 중요한 과정이다"며 "농업인들과 함께 친환경 농업 확산과 지속 가능한 농촌 환경 조성에 최선을 다하겠다"고 강조했다.




호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
