포천시, '포천시민대상' 수상자 8명 선정…지역사회 발전 숨은 주역들

이종구기자

입력2025.09.15 16:22

경기 포천시(시장 백영현)는 지난 12일 시정회의실에서 2025년 포천시민대상 공적심사위원회를 개최하고, 총 8명을 최종 수상자로 선정했다.

백영현 포천시장이 지난 12일 시정회의실에서 2025년 포천시민대상 공적심사위원회를 개최하고 있다. 포천시 제공

올해로 17회를 맞은 포천시민대상은 지역사회 발전과 화합을 위해 헌신하며 각 분야에서 공헌한 시민에게 수여하는 포천시 최고 권위의 상이다.


이번 심사에는 △문화예술부문 포천문화원 서예가 장동원 △체육부문 포천시산악연맹 회장 조천행 △교육학술부문 일동고등학교 교장 이미경 △지역개발부문 포천시 주민자치협의회 회장 김도겸 △농업부문 정동목장 대표 김희동 △사회봉사부문 포천모범운전자회 회장 양성종·포천사랑나눔회 회장 김승진 △산업경제부문 대주식품 대표 이정수 등 총 7개 부문, 8명이 수상자로 선정했다.

백영현 포천시장은 "포천시민대상은 우리 지역을 빛내고 이끌어가는 분들께 드리는 뜻깊은 상"이라며 "수상자들의 헌신과 공적이 널리 알려져 더 많은 시민에게 귀감이 되길 바란다"고 말했다.


한편, '2025년 포천시민대상 시상식'은 오는 10월 12일 '포천시민의 날 기념식'에서 열리며, 수상자들은 시민들과 함께하는 축제의 장에서 수상하게 된다.




포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
