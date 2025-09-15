양주시, '양주관아지 밤마실' 성료…국가유산 야행으로 축제 잇는다

경기 양주시가 지난 13일 양주관아지에서 열린 '양주관아지 밤마실'이 시민 약 1500명이 참여한 가운데 뜨거운 호응 속에 성황리에 마무리됐다고 15일 밝혔다.

이번 행사는 오후 5시부터 다채로운 체험 프로그램으로 막을 열었다. 나만의 작은 정원 다육아트, 퓨전 떡카롱 만들기, 양주관아지 입체퍼즐 제작, 스크래치 페이퍼 체험 등 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 프로그램이 큰 인기를 끌며 행사장을 인파로 가득 메웠다.

특히 오는 주말 개최될 양주 국가유산 야행을 앞두고 설치된 경관조명이 더해져 관아지를 찾은 방문객들로 발 디딜 틈 없는 북새통을 이뤘다.

식전공연에서는 가수 멜라의 감미로운 목소리가 관람객들의 마음을 사로잡으며 잔잔한 울림을 전했고, 이어진 본 공연에서는 국악 앙상블 오빛나래가 전통과 현대가 어우러진 무대로 관객과 소통했다. 또 국내 유일 희귀동물 전문 마술사인 조선마술사 나무가 선보인 벌룬쇼, 버블쇼, 그림자쇼 등 퍼포먼스는 환호와 놀라움으로 현장을 뜨겁게 달궜다.

양주시 관계자는 "양주관아지 밤마실이 시민과 함께 호흡하는 대표 문화축제로 자리매김하고 있다"며 "오는 9월 19일(금)부터 21일(일)까지 열리는 양주 국가유산 야행에서는 빛으로 물든 관아지와 풍성한 문화 공연, 다채로운 체험 프로그램이 시민 여러분을 기다리고 있다. 깊어가는 가을밤, 양주의 역사와 문화를 온몸으로 느낄 수 있는 특별한 여정에 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 전했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



