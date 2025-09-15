본문 바로가기
[포토] 자리로 이동하는 이억원 금융위원장

강진형기자

입력2025.09.15 15:44

[포토] 자리로 이동하는 이억원 금융위원장
조용병 전국은행연합회장이 15일 서울 중구 은행회관에서 열린 '금융위원장-금융지주회장 간담회'에서 이억원 금융위원회 위원장의 자리를 안내하고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

