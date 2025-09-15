본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

평택시, 수소 생태계 강화 위해 울진군과 맞손

정두환기자

입력2025.09.15 15:18

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도 평택시가 수소경제 생태계 구축을 위해 경북 울진군과 손잡았다.

수소경제 혁신선도 업무협약식에서 손병복 울진군수(왼쪽)와 정장선 평택시장이 협약서를 들어보이고 있다. 평택시 제공

수소경제 혁신선도 업무협약식에서 손병복 울진군수(왼쪽)와 정장선 평택시장이 협약서를 들어보이고 있다. 평택시 제공

AD
원본보기 아이콘

평택시는 15일 시청 종합상황실에서 울진군과 '수소경제 혁신선도 상호협력 업무협약(MOU)'을 체결했다고 이날 밝혔다.


이번 협약은 양 지자체가 보유한 수소 산업 기반 시설과 기술력을 바탕으로 국가 수소 특화단지 조성을 위해 협력하고, 수소 생산부터 활용까지 전주기 산업 생태계를 공동 구축하기 위해 마련됐다.

협약식에는 정장선 평택시장과 손병복 울진군수를 비롯해 양 지자체 관계자, 미코파워, 한국청정수소진흥연구원, 평택도시공사 등 관련 기업·기관 관계자 등이 참석했다.


양 도시는 협약을 통해 ▲수소특화단지 조성 협력 ▲청정·친환경 에너지 자원을 활용한 수소 신산업 육성 ▲수소 전주기 산업 공동개발 ▲기업 유치 및 투자 촉진 ▲인재 양성 협력 ▲수전해 기술활용 청정수소 생산·유통 사업화 등을 추진하기로 했다.


국가 수소 특화단지는 아산국가산업단지 원정지구와 평택 브레인시티산업단지 일원 59만여 평의 부지에 3조3899억원을 투자해 2033년까지 대규모 수소 생산·공급 기반시설을 구축하는 것이다. 울진군은 한울원자력본부가 위치한 곳으로, 원자력발전으로 생산된 전력을 수전해 공정에 활용해 청정수소를 생산한다는 계획이다.

양 도시는 평택시의 청정수소 실증화 센터, 수전해 기술개발 및 사업화 지원 역량과 울진군의 청정수소 생산 역량을 결합하면 시너지 효과를 낼 것으로 기대한다.


정장선 평택시장은 "이번 협약을 계기로 실질적인 기술 교류와 공동사업을 추진해 2030년 국가 수소경제 선도 도시로 자리매김하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"눈이 뻑뻑해요" 신종 양상까지…파주서 첫 검출된 '이 바이러스' 대응 강화 "눈이 뻑뻑해요" 신종 양상까지…파주서 첫 검출된... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

미용실 무서워 다이소 간다…추가비 공포에 "그냥 제가 해볼게요"

한강버스 18일 첫 뱃고동…추석 후 '급행' 노선 뜬다

테이블 두 개 놓고 '한 그릇 43만원'…"내 국수는 특별해" 식당 주인 논란

"'영웅' 만들어야 하니 함구 지시" 故이재석 경사 동료들 폭로

냉동창고서 사투 벌이던 中 여성…'귀 밝은' 배달기사가 살려

초밥, 장난감, 볼펜…1시간내 칼배송 '이마트'

“염천교 수제화, 우리가 마지막 세대”… 이제 30여곳만 남아

새로운 이슈 보기