평택시, 수소 생태계 강화 위해 울진군과 맞손

경기도 평택시가 수소경제 생태계 구축을 위해 경북 울진군과 손잡았다.

수소경제 혁신선도 업무협약식에서 손병복 울진군수(왼쪽)와 정장선 평택시장이 협약서를 들어보이고 있다. 평택시 제공 AD 원본보기 아이콘

평택시는 15일 시청 종합상황실에서 울진군과 '수소경제 혁신선도 상호협력 업무협약(MOU)'을 체결했다고 이날 밝혔다.

이번 협약은 양 지자체가 보유한 수소 산업 기반 시설과 기술력을 바탕으로 국가 수소 특화단지 조성을 위해 협력하고, 수소 생산부터 활용까지 전주기 산업 생태계를 공동 구축하기 위해 마련됐다.

협약식에는 정장선 평택시장과 손병복 울진군수를 비롯해 양 지자체 관계자, 미코파워, 한국청정수소진흥연구원, 평택도시공사 등 관련 기업·기관 관계자 등이 참석했다.

양 도시는 협약을 통해 ▲수소특화단지 조성 협력 ▲청정·친환경 에너지 자원을 활용한 수소 신산업 육성 ▲수소 전주기 산업 공동개발 ▲기업 유치 및 투자 촉진 ▲인재 양성 협력 ▲수전해 기술활용 청정수소 생산·유통 사업화 등을 추진하기로 했다.

국가 수소 특화단지는 아산국가산업단지 원정지구와 평택 브레인시티산업단지 일원 59만여 평의 부지에 3조3899억원을 투자해 2033년까지 대규모 수소 생산·공급 기반시설을 구축하는 것이다. 울진군은 한울원자력본부가 위치한 곳으로, 원자력발전으로 생산된 전력을 수전해 공정에 활용해 청정수소를 생산한다는 계획이다.

양 도시는 평택시의 청정수소 실증화 센터, 수전해 기술개발 및 사업화 지원 역량과 울진군의 청정수소 생산 역량을 결합하면 시너지 효과를 낼 것으로 기대한다.

정장선 평택시장은 "이번 협약을 계기로 실질적인 기술 교류와 공동사업을 추진해 2030년 국가 수소경제 선도 도시로 자리매김하겠다"고 말했다.





