"트럼프 행정부, 틱톡 매각 시한 또 연장할 듯"

김민영기자

입력2025.09.15 14:01

미중 4차 무역협상 의제로 '틱톡 매각'
벌써 네 번째 연장

도널드 트럼프 미국 행정부가 바이트댄스의 틱톡 미국 사업부 매각 시한을 또 연장할 것으로 예상된다고 로이터통신이 14일(현지시간) 보도했다.


로이터연합뉴스

소식통에 따르면 미국과 중국이 이날 스페인 마드리드에서 고위급 무역 회담을 가진 것과 관련해 틱톡 문제가 다뤄질 예정이지만 17일 이전에 합의가 나오지는 않을 것으로 예상된다고 전했다.

당초 매각 시한은 올해 1월 19일이었으나, 트럼프 대통령이 시한을 3차례 연장하면서 이달 17일까지로 늦춰졌다.


미·중 간 4차 무역 협상이 진행 중인 가운데, 이번 협상의 최대 쟁점은 틱톡 매각 문제다. 그러나 첫날 협상은 별다른 성과 없이 마무리되면서, 최종 결론이 나올 때까지 협상 시한을 연장하려는 의도로 풀이된다.


스콧 베선트 재무장관, 제이미슨 그리어 미국무역대표부(USTR) 대표가 이끄는 미국 대표단과 허리펑 부총리가 이끄는 중국 대표단은 이날 오후 마드리드에 있는 스페인 외교부 청사에서 얼굴을 마주했다. 이번 미·중 무역 회담에서는 틱톡 문제가 공식 의제로 포함된 것으로 전해졌으며 이는 트럼프 행정부에 매각 시한 추가 연장을 위한 정치적 명분을 제공한다고 소식통은 말했다.

로이터통신은 "트럼프 대통령은 틱톡을 폐쇄하기보단 살리고 싶어 하며 미국 내 1억7000만명의 사용자를 고려하고 있다"고 했다.


그간 트럼프 행정부는 국가 안보를 이유로 틱톡 모회사인 중국 바이트댄스에 미국 사업부 매각을 압박해왔다. 하지만 최근 백악관 공식 틱톡 계정을 만드는 등 이중적인 행보를 보여왔다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr
