그라모폰이 인정한 홍콩필 내한…피아니스트 선우예권 협연

박병희기자

입력2025.09.15 11:28

오는 10월19일 예술의전당 '월드스타시리즈'

2019년 아시아 오케스트라 최초로 영국 그라모폰지 '올해의 오케스트라상'을 받은 홍콩필하모닉오케스트라가 오는 10월19일 예술의전당 콘서트홀에서 내한 공연을 한다. 예술의전당이 주최하는 '2025 월드스타시리즈' 무대다.


홍콩필 상주 지휘자이자 마카오 오케스트라 음악감독인 리오 쿠오크만이 지휘봉을 잡고 2017년 제15회 반 클라이번 국제콩쿠르에서 우승한 피아니스트 선우예권이 협연한다. 쿠르크만은 필라델피아 오케스트라 최초의 중국인 부지휘자로 활약했으며, 중국인 지휘자로서는 처음으로 빈 심포니 정기연주회를 지휘하며 주목받았다.

리오 쿠오크만 지휘자 [사진 제공= 예술의전당, (c) Tat Keng Tey]

리오 쿠오크만 지휘자 [사진 제공= 예술의전당, (c) Tat Keng Tey]

첫 곡으로 세계적 작곡가 진은숙이 베토벤 탄생 250주년을 기념해 작곡한 '수비토 콘 포르차(Subito con Forza)'가 연주된다. 베토벤의 서곡과 교향곡의 파편들이 강렬하게 교차하는 5분 남짓한 작품이다. 이어 홍콩 현대음악을 대표하는 작곡가 찰스 쾅이 홍콩필 위촉으로 작곡한 '페스티나 렌테 질여풍, 서여림'을 한국 초연한다. '손자병법'의 구절에서 제목을 얻은 이 곡은 빠름과 느림이라는 상반된 시간을 직물처럼 겹쳐낸 작품으로, 10월9일 홍콩에서 세계 초연 직후 서울에서 연주된다.

피아니스트 선우예권 [사진 제공= 예술의전당, (c)rohsh]

피아니스트 선우예권 [사진 제공= 예술의전당, (c)rohsh]

이후 차이콥스키의 걸작 두 편이 이어진다. 선우예권이 '피아노 협주곡 1번'을 협연하고 마지막으로 '교향곡 5번'이 연주된다.

차이콥스키 피아노 협주곡 1번은 서정적 선율과 격렬한 정서로 청중을 압도하는 작품으로 특히 장대한 도입부가 유명하다. 교향곡 5번은 인간의 숙명과 투쟁이 네 악장을 관통하며 승리로 나아가는 서사를 그린다. 특히 2악장의 호른 연주가 유명하다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr
