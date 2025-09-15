배경훈 과기정통부 장관 "중소기업 해킹이 더 심각…지원 대책 마련"

랜섬웨어로 공장 가동중단·협박 피해 속출

"대기업 자본력 있지만 중소기업은 투자여력 부족"

"정부 차원 자금지원 확대 검토"

배경훈 과학기술정보통신부 장관. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

최근 통신사를 비롯한 기업들의 해킹 사고가 연이어 터지고 있는 상황에서 배경훈 과학기술정보통신부 장관이 "투자 여력이 부족한 중소기업의 해킹 이슈가 더 크다고 보고 있다"며 "정보보호 체계가 마련돼야 한다"고 강조했다.

배 장관은 지난 12일 서울 중구에서 진행된 취임 50일 기자간담회에서 "통신사들은 문제가 터지면 대응할 수 있는 자본력을 가지고 있어 얼마를 더 투자해서 정보보호 체계를 만들지 논의할 수 있지만, 중소기업들은 그 정도 투자할 여력이 없다"며 "중소기업들도 해킹으로부터 자유로울 수는 없기 때문에 정부 차원에서의 자금지원을 충분히 고려하고 있다"고 밝혔다.

중소기업이 랜섬웨어에 공격당하면 공장이 멈추고 모든 업무가 마비되지만, 피해기업 10곳 중 9곳이 해커에게 협박당하더라도 정부에 신고하지 않는다. 그들은 수억원에서 수천억원에 달하는 협상금을 건네고도 쉬쉬하며 사건을 덮어버린다. 평판 추락과 실적 타격 우려, 정부의 부족한 대처능력이 복합적으로 작용한 결과다. 이런 점에서 보안 전문가들은 세상에 드러나는 해킹 사고는 "빙산의 일각"이라고 입을 모은다. 아시아경제는 중소기업의 이같은 해킹 피해 실태를 심층보도(은폐-해킹당해도 숨는 기업, 2025년 5월 26일~6월 2일)하고, 정부의 대책을 촉구한 바 있다.

배 장관은 "해커들은 (특정 대기업 같은) 한 군데만 뚫으려는 게 아니다"라며 중소기업도 공격 대상이라는 점을 시사했다. 이어 "근본적인 문제를 해결하기 위해 경찰과의 공조수사도 필요하다"며 "대기업, 중소기업, 스타트업을 대상으로 한 종합적인 대책을 준비하고 있다"고 밝혔다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>