핀다, 사잇돌 대출중개 8월실적 전월比 17%↑

신용점수 600점대·연령별 40대 최다

핀테크 기업 핀다는 사용자들의 올해 사잇돌 대출 추이를 분석한 결과 지난달 대출 중개 금액이 전월 대비 17.7% 증가했다고 15일 밝혔다.

대출 규제가 본격 시행되기 전인 지난 6월과 비교해도 10.6% 많았다.

사잇돌 대출은 SGI서울보증의 100% 보증을 통해 공급되는 중·저신용자 대상 중금리 정책 상품이다. 은행, 저축은행, 상호금융 등 금융기관에서 취급한다.

핀다는 6월 광주은행 사잇돌 대출 신규 입점을 하는 등 1금융권 중개를 넓혔다. 4~8월 1금융권 사잇돌 약정액은 매달 증가했다.

1금융권 상품이 늘면서 핀다 사용자들의 사잇돌 대출 조건도 개선됐다. 올 1~8월 사잇돌 약정 사용자들의 평균 약정액은 770만원으로 지난해(730만원)보다 약 5.5% 늘었다. 같은 기간 평균 약정금리도 12.1%로 전년 동기(14.4%) 대비 2.3%포인트 낮아졌다.

올해 핀다에서 사잇돌을 받은 사용자들의 평균 신용점수는 744점이었다. 세부 신용점수대별로 보면 900점대 이상 7.2%, 800점대 15.1%, 700점대 32.1%, 600점대 39.9%, 500점대 이하 5.8%였다. 900점 미만 중·저신용자의 비중이 92.8%였다.

연령대별로 보면 20대 11.3%, 30대 29.9%, 40대 35.6%, 50대 20.0%, 60대 이상 3.3%로 10명 중 4명(41.1%)꼴로 20·30대였다. 평균 연령은 42세였다.

이혜민 핀다 공동대표는 "비대면 정책대출상품 수요가 느는 만큼 앞으로도 사잇돌 상품을 입점시키며 금융 취약계층에 힘이 되겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>