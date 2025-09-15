가평군, 경기도 한우경진대회 개인·단체 종합우승

김우영 농가 최우수·종합우승

축협·지자체 지역축산 경쟁력 입증

경기 가평군이 지난 13일과 14일 파주시 임진각에서 열린 '제57회 경기도 한우경진대회'에서 개인과 단체 부문 모두 우수한 성과를 거두며 지역 축산의 저력을 과시했다.

가평군, 경기도 한우경진대회 개인단체 종합우승. 가평군 제공

이번 대회에서 경산3부 김우영 농가가 최우수상과 대회 종합우승을 차지했고, 경산1부 박호용 농가도 장려상을 수상했다.

단체 부문에서도 성과가 이어졌다. 가평축산농협은 대회 종합우승을 차지하며 조직력과 축산 경쟁력을 인정받았고, 가평군은 시군 종합평가에서 우수상을 수상해 행정과 농가가 합심해 우수한 성과를 이뤄냈다.

김우영 농가는 "그동안의 노력이 좋은 결과로 이어져 기쁘다"며 "앞으로도 더 나은 사양관리와 품질 개선을 위해 최선을 다하겠다"고 수상 소감을 밝혔다.

가평군, 경기도 한우경진대회 개인단체 종합우승. 가평군 제공

남서우 가평축협조합장은 "이번 성과는 조합원들의 땀과 노력이 만들어낸 결과"라며 "앞으로도 축협이 앞장서서 농가 소득 향상과 가평 축산의 위상 제고를 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.

가평군 관계자는 "농가와 축산농협, 행정이 함께 노력해 우수한 성과를 이뤄 기쁘다"며 "앞으로도 민관이 더욱 협력해 가평 축산의 경쟁력을 높이고 선진 축산기반을 다져가겠다"고 말했다.

한편, '경기도 한우경진대회'는 도내 축산농가의 기술력과 경쟁력을 평가하고 우수 농가와 단체를 선정해 시상하는 자리로, 올해 제57회를 맞았다.





