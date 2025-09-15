광주시, 추석 연휴기간 주정차 단속 유예·공영주차장 무료 개방

경기 광주시는 추석 연휴 기간 지역경제 활성화와 귀성객 편의 제공을 위해 주·정차 단속을 한시적으로 유예하고 지역 내 유료 공영주차장 11개소를 무료 개방한다고 15일 밝혔다.

호국보훈공원 공영주차장. 경기 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

시에 따르면 경안시장과 곤지암시장 일대는 추석 성수기 방문객이 집중됨에 따라 오는 27일부터 10월 9일까지 13일간 주·정차 단속을 유예한다.

또한, 광주시 전역의 주·정차 금지구역 334개소에 대해서도 10월 3일부터 10월 9일까지 7일간 단속을 한시적으로 유예할 예정이다.

다만, 절대 주·정차 금지구역인 ▲소화전 전후방 5ｍ 이내 ▲교차로 모퉁이 전후방 5ｍ 이내 ▲버스 정류소 전후방 10ｍ 이내 ▲횡단보도 ▲어린이보호구역 ▲인도(보도) 및 다리 위, 터널 등은 이번 유예 대상에서 제외된다. 시는 해당 구역에는 차량을 주·정차하지 않도록 시민들에게 당부했다.

유예기간 동안 시는 차량 소통이 원활히 이뤄질 수 있도록 계도 위주의 지도를 시행한다. 아울러 단속공무원의 현장 확인 없이 과태료가 부과되는 '주민신고제'는 절대 주·정차 금지 구역에 한해 종전과 같이 운영된다.

이와 함께 시는 시장 주변 교통 혼잡 완화를 위해 유료로 운영 중인 공영주차장 11개소(경안동, 경안시장, 역동, 상번천, 곤지암배수펌프장, 광주역세권, 송정동마을, 경안배수펌프장, 양벌동, 호국보훈공원, 곤지암제1공영주차장)를 오는 10월 3일부터 10월 9일까지 7일간 무료 개방한다.

방세환 시장은 "추석 연휴기간 한시적으로 주·정차 단속을 유예하고 공영주차장을 무료 개방함으로써 시민과 귀성객들에게 주차 편의를 제공하고 지역 상권 활성화와 민생 안정에 기여할 수 있기를 기대한다"며 "모두가 편안한 명절을 보낼 수 있도록 자발적인 주차 질서 확립에 적극 동참해 주시길 바란다"고 말했다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>