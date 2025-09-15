본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

광주시, 추경예산 2203억원 확정…민생안정·지역경제 회복 집중

이종구기자

입력2025.09.15 10:30

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 광주시는 광주시의회 제319회 임시회 제2차 본회의에서 제3회 추가경정예산안 2203억원이 최종 확정됐다고 15일 밝혔다.

광주시청 전경. 경기 광주시 제공

광주시청 전경. 경기 광주시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 추경 예산은 제2회 추경 대비 2203억원이 증가한 총 1조9621억원으로 일반회계 1658억원, 특별회계 545억원이 각각 편성됐다.


주요 사업으로는 ▲민생회복 소비쿠폰 발행 등 지역경제 활성화 분야 704억원 ▲생활체육시설 확충 등 기반시설 조성 분야 233억원 ▲시내버스 공공관리제 및 광역버스 준공영제 운영 등 대중교통 분야 278억원 ▲성남~장호원 자동차전용도로(34억원), 장심리 마을 진입도로 확·포장(15억원) 등 도로망 확충 및 개선 분야 228억원이 포함됐다.

방세환 시장은 "이번 추경은 한정된 재원을 시민 생활 안정과 경기회복, 주요 현안 사업의 차질 없는 추진에 집중했다"며 "앞으로도 계획된 사업들을 신속히 추진해 시민이 체감할 수 있는 '희망찬 변화, 행복도시 광주'를 실현하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

딸아이 사주려다 '슬쩍'…엄마·아빠 책상 앞까지 노린다는 굿즈 뭐길래 딸아이 사주려다 '슬쩍'…엄마·아빠 책상 앞까지 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한강버스 18일 본격 운항…추석 이후 '급행'까지

테이블 두 개 놓고 '한 그릇 43만원'…"내 국수는 특별해" 식당 주인 논란

냉동창고서 사투 벌이던 中 여성…'귀 밝은' 배달기사가 살려

커크 사망 비하·조롱했다가 해고·징계…"분열·증오의 민낯"

전한길 "나도 언제 죽을지 몰라…150만원 방탄복 구입"

'갓성비' 이마트 상품 1시간 배달 "OK"…'쓱' 손잡은 퀵커머스

경찰, '1900억 부당이득 혐의' 방시혁 첫 소환…"조사 성실히 받을 것"

새로운 이슈 보기