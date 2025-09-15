본문 바로가기
진에어, 인천~나고야 취항 2주년…누적 50만명 이상 수송

우수연기자

입력2025.09.15 10:21

진에어의 인기 노선인 인천~나고야 노선이 취항 2주년을 맞이했다.


15일 진에어는 지난 2023년 9월 15일 인천~나고야 노선 첫 운항을 시작한 이후 올해 7월 말까지 약 2년 동안 누적 탑승객 50만명 이상을 수송했다고 밝혔다.

현재 인천~나고야 노선은 꾸준한 수요에 힘입어 매일 2회 운항 중이다. 인천공항(T2)에서는 매일 오전 7시 30분, 오후 4시 05분에 출발한다. 나고야 공항에서는 오전 10시 40분, 오후 7시 15분에 출발하는 일정이다.


해당 노선 탑승객 수치를 보면 같은 기간 누적 탑승객 가운데 일본인 비중이 50%를 웃도는 것으로 나타났다. 이에 대해 진에어는 코로나 팬데믹 이후 회복된 여행 수요와 케이팝 열풍, 현지 인바운드 마케팅 등이 복합적으로 작용한 결과라고 설명했다.


이 밖에도 진에어의 부산~나고야 노선도 지난 14일로 취항 1주년을 맞았다. 해당 노선은 높은 탑승률을 바탕으로 안정적으로 시장에 안착했다. 김해공항에서 매일 오전 8시 40분 출발, 현지에서는 오전 11시 10분 출발하는 일정으로 운항하고 있다.

진에어 관계자는 "한국 여행객들에게는 나고야의 다채로운 매력을 알리고 일본 현지인들 역시 한국의 다양한 문화 콘텐츠를 즐기며 교류의 폭이 더욱 넓어지기를 기대한다"라며 "앞으로도 이런 흐름에 발맞춰 새로운 노선을 적극 발굴하고 기존 노선의 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.


진에어 B737-800. 진에어 제공

진에어 B737-800. 진에어 제공

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
