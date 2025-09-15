[특징주]'아이온2 기대' 엔씨소프트, 4%대 상승

신작 아이온2의 성공 기대감에 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 226,000 전일대비 6,000 등락률 +2.73% 거래량 85,055 전일가 220,000 2025.09.15 10:35 기준 관련기사 [클릭 e종목]"엔씨소프트, 기대되는 '아이온2' 성과…목표가↑"신작 모멘텀에 살아나는 게임株[특징주]엔씨소프트, 신작 '아이온2' 기대감에 7%대 강세 전 종목 시세 보기 close 의 주가가 상승세다.

15일 오전 10시4분 기준 엔씨소프트는 전 거래일 대비 9500원(4.32%) 상승한 22만9500원에 거래됐다.

이날 NH투자증권은 엔씨소프트에 대해 "아이온2 출시가 오는 11월19일로 확정됐다. 초기 일매출 25억원 달성이 충분히 가능할 것"이라며 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 기존 28만원에서 30만원으로 상향 조정했다.

안재민 NH투자증권 연구원은 "공개된 아이온2 플레이 영상에서 그래픽은 현존 모바일 게임 중 최고 수준임을 다시 한번 입증했다"며 "비즈니스 모델도 멤버십 패스, 능력치에 영향을 주지 않는 외형 꾸미기 아이템(의상, 무기외형, 펫, 날개), 패키지 및 소모품 판매 등으로 가볍게 구성됐다"고 평가했다.

그는 "3분기 실적 발표가 예정된 11월은 아이온2 출시 기대감이 주가에 핵심 변수로 작용할 시기"라며 "아이온2 매출이 온전히 반영되는 4분기부터 본격적인 실적 반등이 나타날 것"이라고 기대했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>