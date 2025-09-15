연일 사상 최고치를 기록하고 있는 코스피 지수가 사상 처음으로 3400선을 돌파한 15일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2025.9.15 강진형 기자
[포토] 코스피 3400 돌파, 4거래일 연속 사상 최고치
2025년 09월 15일(월)
