셀루메드, CELLUDERM POWER 제조 공정 개선 완료…제품 경쟁력 강화

셀루메드 049180 | 코스닥 증권정보 현재가 766 전일대비 9 등락률 -1.16% 거래량 232,234 전일가 775 2025.09.15 09:41 기준 관련기사 셀루메드, 스킨 제품 공정 개선 완료…의료현장 사용성 대폭 향상인스코비, 악재 해소되며 경영 정상화 안간힘셀루메드, 인공관절 소송 최종 합의…대폭 감액 합의로 경영 리스크 제거 전 종목 시세 보기 close (대표 유인수)가 피부 기반 의료기기 제품의 품질 경쟁력 강화를 위해 지난달 '셀루덤 에이치디 임플란트(CELLUDERM HD IMPLANT)' 품질 고도화에 이어 '셀루덤 파워(CELLUDERM POWER)'의 제조 공정 개선을 완료했다고 15일 밝혔다.

셀루덤 파워는 무세포동종진피 기반 피부이식재로서 환자의 편의를 고려해 맞춤형 제작이 가능하여 국내 주요 비뇨기과에서 사용되고 있는 제품이다. 셀루메드는 이번 제조 공정 개선으로 ▲3D프린터 기반의 검증 작업 고도화 ▲샌딩(sanding), 슬릿(slit) 등 공정 최적화를 추진해 제품 경쟁력을 한층 강화했다.

회사 측에 따르면 이번 개선으로 기존 생산 과정에서 발생할 수 있었던 미세 품질 편차가 감소하고 제품의 균질성과 신뢰성이 한층 강화됐다. 특히 3D프린터 기반 검증 공정 고도화를 통해 불량률을 낮추고, 샌딩 공정으로 표면 처리 정밀도를 높였으며 슬릿 가공을 통해 통기성과 디자인 완성도를 개선한 것이 주요 성과다.

셀루메드 관계자는 "스킨 제품의 품질과 제조 공정을 전반적으로 개선하고 패키지 리뉴얼까지 완료하여 당사의 기술력과 시장 경쟁력을 강화했다"며 "앞으로도 글로벌 기준에 부합하는 혁신적인 제품을 지속 선보이며 의료 및 소비자 시장에서 신뢰받는 브랜드로 성장해 나가겠다"고 말했다.

한편 셀루메드 '셀루덤 필(CELLUDERM FILL)'은 현재 생산 공정 안정화 마무리 단계에 있으며, 조만간 의료 현장에 공급돼 매출로 이어질 것으로 기대된다. '셀루덤 필'은 무세포동종진피를 미세분말화해 정제수와 혼합한 주사제형 제품으로 성형외과, 정형외과 분야에서 수요가 높다. 회사는 글로벌 품질 기준에 부합하는 제품 출시를 위해 막바지 준비에 속도를 내고 있다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



