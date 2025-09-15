신세계인터, '메종 프란시스 커정' 독점 유통…"향수 사업 육성"

9월 1일 국내 유통권 확보

신세계 강남·더현대 서울 등 4개 매장·온라인 판매

신세계인터, 15개 니치 향수 라인업 완성

메종 프란시스 커정은 장 폴 고티에 '르말', 엘리자베스 아덴 '그린티'를 비롯해 조르지오 아르마니, 아쿠아 디 파르마, 디올 등 세계적인 브랜드들의 향수를 제작한 천재 조향사 프란시스 커정(Francis Kurkdjian)과 공동 창업자 마크 차야(Marc Chaya)가 2009년 프랑스 파리를 기반으로 설립한 향수 하우스다. 대표 제품으로는 바카라 루쥬 540, 724, 아 라 로즈, 아쿠아 유니버셜 등이 있다.

이로써 신세계인터내셔날은 딥티크, 산타마리아노벨라, 메모파리, 로에베 퍼퓸, 엑스니힐로, 에르메스 퍼퓸 등 총 15개 향수 브랜드를 확보하게 됐다.

향후 신세계인터내셔날은 성장 가능성 높은 신규 향수 브랜드를 적극적으로 확보하겠다는 계획이다. 최근 니치 향수는 고가의 주얼리와 비교해 상대적으로 적은 비용으로 심리적 만족감을 얻을 수 있어 스몰 럭셔리의 대표 아이템으로 자리 잡았다. 이에 따라 신세계인터내셔날이 보유한 인기 향수 브랜드들은 매년 두 자릿수 이상의 신장률을 이어가고 있다는 설명이다.

신세계인터내셔날은 기존 운영 중인 신세계 강남점, 롯데 잠실점, 더현대 서울점, 갤러리아 압구정점 외에도 내년 말까지 국내 주요 백화점에 순차 입점하며 오프라인 거점 확장에 주력할 예정이다. 온라인 플랫폼을 통한 공식 입점처도 확대한다.

신세계인터내셔날 관계자는 "메종 프란시스 커정이 가진 브랜드 파워와 자사의 브랜드 운영 노하우를 통해 사업을 공격적으로 키워나갈 것"이라며 "니치 향수하면 신세계인터내셔날을 떠올릴 수 있도록 차별화된 브랜드를 계속해서 발굴해 나갈 예정"이라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



