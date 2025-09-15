정선군, ‘군민 행복시대’ 위한 신규시책 발굴

강원도 정선군은 '군민 행복시대'를 위한 2026년 신규시책 143건을 발굴해 정선군 미래 발전에 나선다.

군은 15일 군청 소회의실에서 최승준 정선군수 주재로 각 부서장과 관계 공무원 등이 참석한 가운데 '국민고향 정선, 행복을 디자인하다'라는 주제로 2026년 주요시책 보고회를 열었다.

이번 보고회에서는 민선8기 군정 주요 현안인 인구감소대응, 가리왕산 국가정원추진, 강원랜드 글로벌 리조트 육성, 광역교통망 개선 등 지역에 맞는 정책을 발굴해 시행함으로써 지방소멸의 위기를 극복하고 행복한 정선을 만들기 위한 사업이 보고됐다.

발굴될 신규시책은 총 143건으로 행정국 30건, 시설국 62건, 직속기관 및 사업소 등 51건이다.

주요 시책으로는 정선군민 10대 시책 제안, 결혼장려금 지원사업, 노인일자리 및 사회활동 지원사업, 전통시장 특성화 브랜딩 사업, 안전 및 보관관리체계 실태 점검, 관광지 통합 관리 시스템 구축 사업, 청년농업인 육성사업, 정선군 관광명소 발굴 사업 등이다.

발굴된 신규시책은 향후 사업내용 보완과 예산확보 및 반영을 통해 2026년 주요 업무계획으로 추진될 예정이다.

최승준 정선군수는 "군민이 원하는 방향으로 정책을 설계하고, 실질적적인 삶의 변화를 이끌어내는 사업을 발굴함은 물론 광역교통망 개선, 가리왕산 국가정원 유치, 강원랜드 규제완화를 통한 글로벌 리조트 육성 등 주요 현안 사업 추진에 박차를 가해 누구나 살고 싶은 군민 행복시대를 열 것"이라고 말했다.





정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



