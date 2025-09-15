차세대 바닷물 담수화 기술, 강릉서 실증

KIST 개발한 태양열과 막증류법 활용 기술 "가뭄 해소 기여"

기후변화로 극심한 가뭄 등으로 지역적 물 부족 문제가 심화되는 가운데 정부가 차세대 바닷물 담수화 기술을 현장 적용에 앞서 실증한다.

과학기술정보통신부 한국과학기술연구원(KIST)은 KIST가 개발한 태양열과 막증류법을 활용한 차세대 바닷물 담수화 기술을 강릉 현지에서 실증할 계획이라고 15일 밝혔다.

태양열 에너지와 수열 히트펌프를 결합한 연구 시설. 과학기술정보통신부 제공

차세대 증류법인 막증류법은 뜨거운 바닷물에서 발생하는 수증기가 증기압 차에 의해 미세한 구멍이 뚫린 막을 통과, 차가운 담수통에 응축되게 하는 기술이다. 많이 알려진 담수화 기술인 역삼투법, 증발법 대비 낮은 온도와 압력에서 담수를 생산해 에너지 효율이 높고 탄소배출이 적은 장점이 있다.

이번 실증 기술은 막증류법에 태양열 에너지를 활용해 에너지 소비는 30% 줄이면서도 담수 생산 효율은 9.6% 높였다. 다만, 아직 실험실 수준의 증명만 거친 초기 단계 기술로 현장 적용을 위해서는 추가적인 실증과 기술 고도화가 필요하다.

KIST는 이번 현장 실증을 통해 다양한 기반 자료를 확보하고 본 기술의 고도화와 상용화를 위한 후속 연구과제와 개선 방안 등을 도출할 계획이다.

실증 지역인 강릉원주대학교 해양과학교육원은 바다에 인접한 곳으로 바닷물을 담수화 설비에 직접 공급할 수 있는 시설을 갖춰 장기간 지속적인 실증이 가능하다. 실증은 9월 중 담수화 설비를 강릉으로 운반 및 설치한 후 10월부터 11월 말까지 진행한다.

구혁채 과기정통부 1차관은 "실증을 통해 기존 연구성과의 현장 적용성을 확인하고 개선 방안을 도출해 가뭄 해소에 직접적으로 기여할 수 있는 보다 효과적이고 고도화된 연구성과를 만들어 나가겠다"고 전했다.

오상록 KIST 원장은 "국가적 위기 극복에 있어 과학기술 기반 해결책이 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 기대한다"면서 "가뭄뿐 아니라 기후와 환경 관련 사회적 현안 해결에 선도적인 역할을 할 수 있도록 현장 중심의 혁신적 연구개발에 박차를 가하겠다"고 말했다.





김종화 기자



