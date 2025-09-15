본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

국민건강보험공단, '하늘반창고 진료비 지원사업' 기부금 전달

조인경기자

입력2025.09.15 09:25

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경제적으로 어려운 18세 이하 아동·청소년 진료·수술비 지원

국민건강보험공단은 지난 12일 국민건강보험 일산병원에서 한국사회복지협의회와 함께 '건강보험 사회공헌 하늘반창고 진료비 지원사업' 기부금 전달식을 실시했다고 15일 밝혔다.


정기석 국민건강보험공단 이사장(사진 가운데)와 공단 관계자들이 지난 12일 국민건강보험 일산병원에서 '건강보험 하늘반창고 진료비 지원사업' 전달식을 가진 뒤 기념촬영을 하고 있다. 국민건강보험공단

정기석 국민건강보험공단 이사장(사진 가운데)와 공단 관계자들이 지난 12일 국민건강보험 일산병원에서 '건강보험 하늘반창고 진료비 지원사업' 전달식을 가진 뒤 기념촬영을 하고 있다. 국민건강보험공단

AD
원본보기 아이콘

올해로 15년째 이어지고 있는 하늘반창고 진료비 지원은 국민건강보험 일산병원 및 전국 협력 병·의원, 전국 184개 공단 봉사단과 결연하고 있는 아동보호시설과 연계해 추진하는 사업이다. 공단 임직원들이 자발적으로 모금한 사회공헌기금을 통해 경제적으로 어려워 치료를 받지 못하는 만 18세 이하 아동 및 청소년을 대상으로 치료비, 수술비, 검사비 등의 진료비를 지원하고 있다.

특히 올해부터는 공단 대표 사회공헌사업 '하늘반창고 키즈'로 결연된 보호시설 거주 아동들을 대상으로 심리치료비 지원항목을 신설해 주의력결핍과다행동장애(ADHD) 등 병원 밖 치료의 병행이 필요한 질환의 치유를 돕는다.


이날 전달식은 소아응급책임의료기관으로 선정되는 등 아동·청소년 대상 필수 진료 인프라를 운영하고 있는 국민건강보험 일산병원에서 환자들에게 치료의 희망과 격려를 전하는 작은 음악회와 함께 진행됐다.


정기석 공단 이사장은 "하늘반창고 진료비 사업을 통해 경제적 어려움 속에서 치료받지 못하는 아동들이 건강하게 성장할 수 있도록 돕고자 한다"며 "우리 사회의 미래인 아동들이 희망을 잃지 않도록 지속적인 후원을 아끼지 않겠다"고 전했다.




조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"김 대리, 점심 시킬 때 A4용지도 부탁해"…사무실 근처 '깜짝' 달라진 이마트[AZ가 간다] "김 대리, 점심 시킬 때 A4용지도 부탁해"…사무실... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

커크 사망 비하·조롱했다가 해고·징계…"분열·증오의 민낯"

테이블 두 개 놓고 '한 그릇 43만원'…"내 국수는 특별해" 식당 주인 논란

전한길 "나도 언제 죽을지 몰라…150만원 방탄복 구입"

제명된 조국혁신당 전 대변인 "성희롱·성추행 없었다"

미용실 대신 다이소 간다…"커트 한번에2만원" 미용료 부담에 '셀프' 확산

'갓성비' 이마트 상품 1시간 배달 "OK"…'쓱' 손잡은 퀵커머스

양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

새로운 이슈 보기