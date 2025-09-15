국민건강보험공단, '하늘반창고 진료비 지원사업' 기부금 전달

경제적으로 어려운 18세 이하 아동·청소년 진료·수술비 지원

국민건강보험공단은 지난 12일 국민건강보험 일산병원에서 한국사회복지협의회와 함께 '건강보험 사회공헌 하늘반창고 진료비 지원사업' 기부금 전달식을 실시했다고 15일 밝혔다.

정기석 국민건강보험공단 이사장(사진 가운데)와 공단 관계자들이 지난 12일 국민건강보험 일산병원에서 '건강보험 하늘반창고 진료비 지원사업' 전달식을 가진 뒤 기념촬영을 하고 있다. 국민건강보험공단 AD 원본보기 아이콘

올해로 15년째 이어지고 있는 하늘반창고 진료비 지원은 국민건강보험 일산병원 및 전국 협력 병·의원, 전국 184개 공단 봉사단과 결연하고 있는 아동보호시설과 연계해 추진하는 사업이다. 공단 임직원들이 자발적으로 모금한 사회공헌기금을 통해 경제적으로 어려워 치료를 받지 못하는 만 18세 이하 아동 및 청소년을 대상으로 치료비, 수술비, 검사비 등의 진료비를 지원하고 있다.

특히 올해부터는 공단 대표 사회공헌사업 '하늘반창고 키즈'로 결연된 보호시설 거주 아동들을 대상으로 심리치료비 지원항목을 신설해 주의력결핍과다행동장애(ADHD) 등 병원 밖 치료의 병행이 필요한 질환의 치유를 돕는다.

이날 전달식은 소아응급책임의료기관으로 선정되는 등 아동·청소년 대상 필수 진료 인프라를 운영하고 있는 국민건강보험 일산병원에서 환자들에게 치료의 희망과 격려를 전하는 작은 음악회와 함께 진행됐다.

정기석 공단 이사장은 "하늘반창고 진료비 사업을 통해 경제적 어려움 속에서 치료받지 못하는 아동들이 건강하게 성장할 수 있도록 돕고자 한다"며 "우리 사회의 미래인 아동들이 희망을 잃지 않도록 지속적인 후원을 아끼지 않겠다"고 전했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



