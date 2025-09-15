이찬진 금감원장 "외국계 금융사도 소비자 보호 중시해야"

금감원장-외국계 금융사 CEO 간담회 개최

이찬진 금융감독원장은 15일 "날로 복잡해지는 금융상품 구조 등을 고려하면 외국계 금융회사도 금융소비자 보호를 보다 중시할 필요가 있다"고 말했다.

이 원장은 이날 오전 여의도 콘래드호텔에서 25개 외국계 금융회사 최고경영자(CEO)와 간담회를 개최하고 금융소비자 권익 보호 등 당부사항을 전달했다.

이 자리에서 이 원장은 금융소비자 권익 중심의 경영원칙 수립을 가장 먼저 강조했다. 그는 "국내 및 외국계 금융사의 영업방식에는 차이가 있어도 금융소비자 보호에 있어서는 어떠한 차이도 있을 수 없다"며 "금융상품 설계부터 판매, 사후관리까지 전 과정에서 금융소비자 권익을 우선적으로 고려해달라"고 말했다.

또 대내외 불확실성이 상존하는 상황에서는 리스크관리가 금융회사의 중요한 책무이자 핵심 경쟁력이라는 점도 강조했다.

이 원장은 "외국계 금융회사도 국내 금융시장의 특성과 규제환경 등을 고려해 효율적인 내부통제 체계를 갖추고, 이를 기반으로 사전적인 리스크 관리가 이뤄질 수 있도록 노력해달라"고 부탁했다.

아울러 한국 금융시장 역동성 제고를 위해 외국계 금융회사의 관심도 필요하다고 말했다. 이 원장은 "정부가 반도체 등 기존 주력 산업 혁신 및 AI 등 미래 신산업 육성을 위해 생산적 금융 확대 유도 등 다양한 노력을 지속할 방침"이라며 "그 과정에서 글로벌 금융회사나 투자자들에게는 새로운 비즈니스 기회가 많이 창출될 것으로 예상되므로 외국계 금융회사도 한국 기업과 자본시장에 많은 관심을 가지고 적극적으로 투자해달라"고 밝혔다.

외국계 금융회사 CEO들은 한국 금융의 질적·양적 성장에 일조할 수 있도록 금융당국의 감독 방향에 적극적으로 부응하겠다고 말했다.

또 한국 금융중심지의 내실화 방안, MSCI 선진국지수 편입의 전략적·체계적 추진 필요성 등에 대한 제언을 전달했고, 외국계 금융회사의 규모 및 영업 형태 등 여러 특수성을 고려해 규제를 유연하게 적용해줄 것도 요청했다.





