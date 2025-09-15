백제유적 세계유산 10주년 기념 학술대회 개최



부여군·세계유산센터, 학술대회 병행



백제역사유적지구 세계유산 등재 10주년을 맞아 기념식과 학술대회가 열린다.

충남 부여군과 (재)백제세계유산센터는 오는 16일 서울 포시즌스 호텔에서 '백제역사유적지구 세계유산 등재 10주년 기념식 및 학술대회'를 개최한다고 15일 밝혔다.

행사는 '보존과 활용의 균형을 향한 여정'을 주제로 1부 기념식과 2부 학술대회로 나뉘어 진행된다.

기념식에서는 세계유산 등재 10주년 세레머니, 슬로건 공모전 시상식, 백제가야금연주단 특별 공연이 마련된다.

학술대회는 노중국 계명대 명예교수의 기조 강연을 시작으로 ▲연속유산 통합관리 제도(조두원 ICOMOS 한국위원회 부위원장) ▲보존 관리 성과와 과제(이수정 유네스코 세계유산 국제해석센터 실장) ▲세계유산 활용 전략(김순호 국가유산진흥원 실장) ▲백제 브랜딩(윤주 국가유산청 위원) ▲10주년 성과와 미래(전진성 한국유네스코연구소장) ▲관광 활성화 방안(김형곤 세종대 교수) 등 주제 발표가 이어진다.

또 강동진 경성대 교수가 좌장을 맡아 조재모 경북대 교수, 송인헌 국가유산청 과장, 류호철 안양대 교수가 참여하는 종합 토론도 진행된다.

군 관계자는 "이번 행사가 백제역사유적지구의 가치를 되새기고 미래 발전 방향을 모색하는 계기가 될 것"이라고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>