농협은행, 해외점포 현장 점검 실시로 내부통제 강화

오규민기자

입력2025.09.15 08:58

이청훈 부행장 인도·캄보디아 직접 방문

농협은행이 해외점포의 금융사고 발생을 미연에 방지하고 건전한 영업환경을 조성하기 위해 내부통제 강화 목적의 현장점검을 시행했다고 15일 밝혔다.


이번 내부통제 강화 활동에서는 이청훈 농협은행 글로벌사업부문 부행장이 인도 노이다지점과 캄보디아 법인을 직접 방문해 대출 취급 적정성과 시재금 관리 등 핵심 내부통제 항목을 꼼꼼히 점검했다. 현지 임직원들과 '원리원칙 10계명 준수 결의대회'를 개최해 준법·윤리경영의 중요성을 강조했으며, 원리원칙 10계명을 영어와 캄보디아어로 번역·제작한 포스터와 부채 등을 배포해 현지 여건에 최적화된 윤리·준법의식 확산에 힘을 보탰다.

농협은행은 다양한 공익활동에도 나섰다. 캄보디아 씨엡립주 종합병원을 방문해 생활필수품 및 기부금을 전달했다.


이 부행장은 "이번 점검이 해외점포의 내부통제 체계를 점검하고, 원칙에 입각한 업무처리의 중요성을 현장에 전달하는 계기가 되었다"며 "해외에서도 신뢰받는 글로벌 금융기관으로 도약하겠다"고 말했다.

이청훈 농협은행 글로벌사업부문 부행장(왼쪽부터 다섯번째)이 캄보디아 씨엠립 주 종합병원을 방문해 따뜻한 나눔활동에 앞서 기념사진 촬영을 하고 있다. 농협은행

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
