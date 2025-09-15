한국컴패션, '블루웨이브 뮤직페스티벌 2025' 개최

가수 하하가 지난 13일 잠실실내체육관에서 열린 블루웨이브 뮤직페스티벌 무대에서 흥겨운 퍼포먼스로 관객들의 뜨거운 호응을 이끌어내고 있다. 한국컴패션 AD 원본보기 아이콘

한국컴패션은 지난 12~13일 서울 잠실실내체육관에서 '블루웨이브 뮤직페스티벌 2025'를 개최했다고 15일 밝혔다. 이 행사는 음악과 공연을 통해 전 세계 어린이들에게 희망을 전하고, 후원의 의미를 되새기고자 마련된 무대로, 2023년 첫 선을 보인 뒤 매년 이어지고 있다.

13일 잠실실내체육관에서 열린 블루웨이브 뮤직페스티벌에서 가수 HYNN(박혜원)이 열창하고 있다. 한국컴패션 원본보기 아이콘

올해 행사에는 하하, 별, 이재훈(쿨), 적재, HYNN(박혜원), 박위, 송지은 등 여러 아티스트가 무대에 올라 다채로운 공연과 함께 나눔의 가치를 전했다. 이틀간 열린 행사에는 총 6600여 명의 관객이 참여하며 뜨거운 관심을 모았다.

13일 잠실실내체육관에서 열린 블루웨이브 뮤직페스티벌에서 박위-송지은 부부가 함께 등장해 관객들과 이야기 나누고 있다. 한국컴패션 원본보기 아이콘





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>