한국컴패션, '블루웨이브 뮤직페스티벌 2025' 개최

이경호기자

입력2025.09.15 08:50

가수 하하가 지난 13일 잠실실내체육관에서 열린 블루웨이브 뮤직페스티벌 무대에서 흥겨운 퍼포먼스로 관객들의 뜨거운 호응을 이끌어내고 있다. 한국컴패션

가수 하하가 지난 13일 잠실실내체육관에서 열린 블루웨이브 뮤직페스티벌 무대에서 흥겨운 퍼포먼스로 관객들의 뜨거운 호응을 이끌어내고 있다. 한국컴패션

한국컴패션은 지난 12~13일 서울 잠실실내체육관에서 '블루웨이브 뮤직페스티벌 2025'를 개최했다고 15일 밝혔다. 이 행사는 음악과 공연을 통해 전 세계 어린이들에게 희망을 전하고, 후원의 의미를 되새기고자 마련된 무대로, 2023년 첫 선을 보인 뒤 매년 이어지고 있다.

13일 잠실실내체육관에서 열린 블루웨이브 뮤직페스티벌에서 가수 HYNN(박혜원)이 열창하고 있다. 한국컴패션

13일 잠실실내체육관에서 열린 블루웨이브 뮤직페스티벌에서 가수 HYNN(박혜원)이 열창하고 있다. 한국컴패션

올해 행사에는 하하, 별, 이재훈(쿨), 적재, HYNN(박혜원), 박위, 송지은 등 여러 아티스트가 무대에 올라 다채로운 공연과 함께 나눔의 가치를 전했다. 이틀간 열린 행사에는 총 6600여 명의 관객이 참여하며 뜨거운 관심을 모았다.


13일 잠실실내체육관에서 열린 블루웨이브 뮤직페스티벌에서 박위-송지은 부부가 함께 등장해 관객들과 이야기 나누고 있다. 한국컴패션

13일 잠실실내체육관에서 열린 블루웨이브 뮤직페스티벌에서 박위-송지은 부부가 함께 등장해 관객들과 이야기 나누고 있다. 한국컴패션

이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
