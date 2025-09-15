강원관광재단, '강원 방문의 해 굿즈 공모전' 개최

강원 기념품, 이제 내가 직접 디자인한다

15일부터 한 달간 공모…풍성한 상금·혜택 제공

강원특별자치도와 강원관광재단은 '2025-2026 강원 방문의 해'를 기념하여 강원특별자치도의 다채로운 매력을 담은 관광 기념품을 발굴하고자 '굿즈 공모전'을 개최한다. 15일부터 10월 17일까지 한 달간 진행되는 이번 공모전은 대한민국 국적을 지니고 대한민국에 소재하며 사업자 등록을 완료한 사업자라면 누구나 참여할 수 있다.

'2025-2026 강원 방문의 해' 굿즈 공모전 포스터. 강원관광재단 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 공모전은 일반 부문과 지역별 컬렉션 부문으로 나누어 진행된다. 일반 부문은 강원 지역 특성과 관광 트렌드를 반영한 창의적인 기념품을, 지역별 컬렉션 부문은 강원특별자치도 18개 시군의 특성이 담긴 수집형 기념품을 공모하는 분야이다.

응모작은 상징성, 상품성, 디자인 등을 종합적으로 심사하여 대상, 최우수상, 우수상 등 총 7팀을 선정할 예정이다. 수상팀에는 총 600만 원의 상금과 함께 강원 방문의 해 공식 기념품으로 활용될 수 있는 혜택을 제공하고자 한다.

자세한 내용은 강원관광재단 누리집 고시/공고 및 강원 방문의 해 누리집에서 확인할 수 있다.

최성현 강원관광재단 대표이사는 "이번 공모전이 강원특별자치도만의 독특한 매력을 알릴 수 있는 특별한 굿즈를 발굴하는 기회가 될 것"이라며 "참신하고 창의적인 아이디어를 가진 분들의 많은 참여를 바란다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>