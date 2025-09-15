'글로벌 K-어묵 확산 가속'… 삼진어묵, 호주 시드니 2호점 오픈

K-어묵 브랜드 삼진어묵(대표 박용준)이 호주 시드니에 2호점을 열고 글로벌 시장 공략에 속도를 내고 있다.

삼진어묵은 지난해 리드컴 쇼핑센터에 호주 1호점을 낸 데 이어, 최근 시드니 서부 뱅스타운 지역의 아시안 슈퍼마켓 'KMALL09'에 2호점을 신규 오픈했다. KMALL09는 약 2000㎡ 규모로 호주 내 최대급 아시안 슈퍼마켓 중 하나다.

삼진어묵 측은 "1호점의 성공적인 안착으로 현지 한인뿐 아니라 다문화 소비층의 호응이 이어졌고, 이 같은 성과가 2호점 개점으로 이어졌다"며 "호주는 다문화 국가이자 K-푸드 수요가 꾸준히 증가하는 시장으로 전략적 거점으로 육성할 계획"이라고 설명했다.

2호점 매장에서는 40종 이상의 인기 어묵을 판매한다. 이 가운데 20여종은 매장에서 직접 조리해 현지 소비자에게 '갓 튀긴 어묵' 특유의 맛을 제공한다. 시그니처 메뉴는 △감자·치즈·새우 등을 넣은 수제 '어묵고로케' △소시지와 떡을 더한 간편 간식 '어떡어떡바' △한국식 전통 '물어묵' 등이다.

특히 현장 운영에는 최신 '스마트 쇼케이스'와 '스팀 쇼케이스'가 도입됐다. 일정한 온도를 유지하는 조명 워머, 고온 살균 스팀 분사 기능 등을 통해 어묵의 식감을 부드럽게 유지하고 장시간 촉촉한 맛을 구현한다.

박용준 삼진어묵 대표는 "호주 소비자들에게 한국 전통 어묵의 맛과 문화를 전할 수 있는 중요한 교두보가 될 것"이라며 "앞으로도 적극적인 해외 진출로 글로벌 K-어묵 확산을 이어가겠다"고 말했다.

삼진어묵은 지난해 중소벤처기업부가 주최한 '대한민국 100년 기업'에서 중소벤처기업부 장관상을 받았다. 또 '한국산업의 브랜드파워 조사(K-BPI)' 수산가공식품 부문 5년 연속 1위, '2025 브랜드 고객충성도 대상' 어묵 부문 1위에 선정되며 브랜드 입지를 굳건히 지키고 있다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



