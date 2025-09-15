반이스라엘 외친 10만명 도로 점거…세계 3대 사이클 대회 초유의 사태

시위대 결승선 56㎞남겨 놓고 중단

전날 마드리드 카페서 폭발 사고도 일어나

스페인 수도 마드리드에서 열린 대규모 친팔레스타인 시위로 인해 세계 3대 사이클 대회 '부엘타 아 에스파냐(Vuelta a Espana)'가 중단되는 사태가 벌어졌다. 14일(현지시간) AFP통신 등 외신은 10만명 넘는 시위대 인원이 사이클 대회 도중 마드리드 중심부 코스를 점거해 사이클 대회가 결국 중단됐다고 보도했다.

일부 시위대는 바리케이드를 무너뜨리고 도로로 진입해 "이스라엘 보이콧"을 외쳤다고 AFP는 전했다. 결국 결승선까지 56㎞를 남겨둔 상황에서 선수들은 경기를 멈췄고 조직위원회는 대회를 공식 중단했다. 경찰이 시위대를 향해 최루탄을 발사했으나 이후 도로 진입을 허용했고 경기는 곧바로 취소됐다. 시위대는 "팔레스타인이 이겼다"고 외치며 취소 결정을 환영했다.

앞서 이번 부엘타 대회는 이스라엘-프리미어 테크 팀의 참가를 반대하는 시위로 인해 여러 구간이 단축한 뒤 진행했다. 이에 일부 선수는 안전 문제를 제기하기도 했다. 이 가운데, 중도 좌파 성향의 페드로 산체스 스페인 총리는 "시위가 자부심을 느끼게 했다"고 밝혔다. 스페인 정부 인사 몇몇은 공개적으로 팔레스타인 지지를 표명하기도 했다. 요란다 디아스 부총리는 "이스라엘은 학살을 계속하는 한 어떤 대회에도 참가할 수 없다"며 "스페인 사회가 세계에 교훈을 줬다"고 말했다. 디아스 부총리는 최근 이스라엘 정부로부터 입국 금지를 당한 바 있다. 반면 보수 야당인 국민당의 알베르토 누녜스 페이호 대표는 "세계에 방송된 국제적 망신"이라며 정부를 강하게 비판했다.

이 가운데, 전날인 13일에는 스페인 수도 마드리드 중남부 바예카스의 한 카페에서 폭발이 일어나 21명이 다치는 사고가 일어나기도 했다. AFP통신 등 외신에 따르면 부상자 21명 중 3명은 중태라고 구조대는 밝혔다. 이번 폭발은 마드리드 중남부 바예카스의 한 카페에서 일어났으며, 폭발 원인은 아직 밝혀지지 않았다.





