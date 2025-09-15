본문 바로가기
웅진프리드라이프, '하이프리드 구독' 상품 출시

최호경기자

입력2025.09.15 08:05

00분 21초 소요
최대 480만원 캐시백 제공

웅진프리드라이프는 롯데하이마트와 제휴해 '하이프리드 구독' 상품을 출시한다고 15일 밝혔다.


전국 롯데하이마트 오프라인 매장을 통해 판매되는 이번 상품은 롯데하이마트 구독 서비스에 웅진프리드라이프의 상조 서비스를 결합했다.

'하이프리드 구독' 상품 출시 이미지. 웅진프리드라이프

‘하이프리드 구독’ 상품 출시 이미지. 웅진프리드라이프

'하이프리드 구독' 가입 고객은 원하는 기간과 납입금액을 선택해 롯데하이마트에 입점한 다양한 브랜드의 가전제품은 물론 웅진프리드라이프의 상조 서비스와 토털 라이프케어 서비스를 한 번에 이용할 수 있다.

특히 상조 또는 전환 서비스를 이용하지 않고 만기 완납할 경우 납입금을 전액 환급받을 수 있다. 가입한 구독 상품 종류와 구좌 수에 따라 최대 480만원의 캐시백 지원금 혜택이 제공된다.


웅진프리드라이프 관계자는 "앞으로도 변화하는 라이프 트렌드와 고객의 니즈를 반영한 서비스 혁신으로 차별화된 생활의 가치를 제공할 것"이라고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
