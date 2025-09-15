본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

DB증권 "美 금리인하는 리세션 컷에 가까울 것…리스크 관리 필요"

유현석기자

입력2025.09.15 08:04

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

DB증권은 미국이 금리인하를 단행하게 된다면 인슈어런스 컷이 아닌 리세션 컷에 가까울 것이라며 리스크 관리가 필요하다고 15일 진단했다.

DB증권 "美 금리인하는 리세션 컷에 가까울 것…리스크 관리 필요"
AD
원본보기 아이콘

인슈어런스 컷은 경기 부진 발생 전 선제적으로 위험을 막기 위해 금리를 내리는 조치다. 반면 리세션 컷은 경기 부진이 이미 진행된 뒤 사후적으로 대응하는 성격을 가진다.


강현기 DB증권 연구원은 "이번 주 연방공개시장위원회(FOMC)에서 금리 인하가 단행된다면 이를 '인슈어런스 컷'이 아닌 '리세션 컷'이라 부르는 게 무리는 아닐 듯싶다"며 "미국 연준의 금리 인하 필요성이 제기된 원인은 그들 고용시장의 불안에 기인하기 때문"이라고 말했다.

미 노동부는 올해 7월 고용 보고서를 통해 5월과 6월의 신규 고용을 크게 하향 조정했다. 8월 보고서에서는 6월 일자리가 감소했다고 발표했다. 여기에 2024년 4월부터 2025년 3월까지 월평균 신규 고용 증가 폭도 14만7000명에서 7만1000명으로 낮춰 잡았다.


강현기 연구원은 "지금의 주식시장 움직임에 관해 미심쩍은 질문들이 머릿속을 떠나지 않는다"며 "리세션 컷을 인슈어런스 컷으로 반영하는 최근의 주식시장 움직임에 대하여 상당한 불안감을 느낀다"고 강조했다. 이어 "이러한 오류는 결국 수정되기 때문"이라고 덧붙였다.


그러면서 "투자전략 관점에서는 리스크 관리에 역점을 두는 것이 바람직하다고 판단한다"며 "상대 수익률 관점에서는 배당주를 추천한다. 주식시장의 변동성 확대 과정에서 배당주가 강건하다는 특징이 있으며, 금리 인하 시기에 배당주의 상대 성과가 양호하고, 하반기 배당주의 인기가 고조된다는 점을 활용할 필요가 있다"고 설명했다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"김 대리, 점심 시킬 때 A4용지도 부탁해"…사무실 근처 '깜짝' 달라진 이마트[AZ가 간다] "김 대리, 점심 시킬 때 A4용지도 부탁해"…사무실... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

미용실 대신 다이소 간다…"커트 한번에2만원" 미용료 부담에 '셀프' 확산

"반정부 시위 지지에 배신자?"…세르비아 출신 테니스 스타 결국

숨진 해경의 마지막 무전, 무슨 내용 담겼나 살펴보니…

"토론은 말로 하는 것" 무지개 스티커·노란 리본 쫓아낸 독일 의장

사랑인지 우정인지, 7초면 알 수 있다?

'갓성비' 이마트 상품 1시간 배달 "OK"…'쓱' 손잡은 퀵커머스

사모펀드·증권·은행…해외 금융 포트폴리오 넓히는 보험사들

새로운 이슈 보기