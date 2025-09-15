소진공, RISE 대학과 지역발전 협력 강화 '맞손'

'소진공×지역대학 RISE 협의체' 출범

소상공인시장진흥공단은 지역대학 RISE협의체 발대식을 개최, 24개 대학이 참여하는 '소진공×지역대학 RISE 협의체' 출범을 공식화했다고 15일 밝혔다.

12일 열린 발대식은 지난 7월 한국연구재단과 체결한 'RISE체계 연계 업무협약'의 일환으로, ▲지역상권 활성화 ▲소상공인 상생발전 지원 ▲청년 지역 인재 육성 등 지역사회 혁신과 발전의 실무적 기반을 다지고자 마련됐다.

12일 소진공 대전 본사에서 열린 '소진공×지역대학 RISE 협의체' 발대식에서 박성효 이사장이 인사말을 하고 있다. 소진공 AD 원본보기 아이콘

RISE(지역혁신중심 대학지원체계)는 대학 지원의 행정·재정 권한을 지자체에 위임·이양하고, 지역발전과 연계한 전략적 지원으로 지역과 대학의 동반성장을 추진하는 사업으로, 한국연구재단이 중앙 RISE센터가 돼 지역별 RISE센터를 지원한다.

소진공은 발대식에서 24개 대학 RISE사업단과 업무협약을 맺고 상호 협력을 위해 정기적인 실무협의회 운영, 지역 우수 소상공인 발굴 및 공동 지원 등 협력 체계를 한층 확대하기로 했다.

소진공은 이번 협의체 출범을 계기로 지역별 정기 실무협의회를 운영하고 내년 상반기에 성과공유 워크숍을 개최할 계획이다. 박성효 이사장은 "공단과 지역대학의 협력이 지역소멸 문제 해결에 큰 역할을 할 것"이라며 "공단과 RISE대학은 소상공인과 상권의 혁신을 이끌고, 청년의 일자리를 늘려 지역경제 활성화에 기여하겠다"고 했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>