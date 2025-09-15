본문 바로가기
소진공, RISE 대학과 지역발전 협력 강화 '맞손'

김철현기자

입력2025.09.15

'소진공×지역대학 RISE 협의체' 출범

소상공인시장진흥공단은 지역대학 RISE협의체 발대식을 개최, 24개 대학이 참여하는 '소진공×지역대학 RISE 협의체' 출범을 공식화했다고 15일 밝혔다.


12일 열린 발대식은 지난 7월 한국연구재단과 체결한 'RISE체계 연계 업무협약'의 일환으로, ▲지역상권 활성화 ▲소상공인 상생발전 지원 ▲청년 지역 인재 육성 등 지역사회 혁신과 발전의 실무적 기반을 다지고자 마련됐다.

12일 소진공 대전 본사에서 열린 '소진공×지역대학 RISE 협의체' 발대식에서 박성효 이사장이 인사말을 하고 있다. 소진공

RISE(지역혁신중심 대학지원체계)는 대학 지원의 행정·재정 권한을 지자체에 위임·이양하고, 지역발전과 연계한 전략적 지원으로 지역과 대학의 동반성장을 추진하는 사업으로, 한국연구재단이 중앙 RISE센터가 돼 지역별 RISE센터를 지원한다.


소진공은 발대식에서 24개 대학 RISE사업단과 업무협약을 맺고 상호 협력을 위해 정기적인 실무협의회 운영, 지역 우수 소상공인 발굴 및 공동 지원 등 협력 체계를 한층 확대하기로 했다.


소진공은 이번 협의체 출범을 계기로 지역별 정기 실무협의회를 운영하고 내년 상반기에 성과공유 워크숍을 개최할 계획이다. 박성효 이사장은 "공단과 지역대학의 협력이 지역소멸 문제 해결에 큰 역할을 할 것"이라며 "공단과 RISE대학은 소상공인과 상권의 혁신을 이끌고, 청년의 일자리를 늘려 지역경제 활성화에 기여하겠다"고 했다.




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
