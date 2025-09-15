분단의 기억에서 평화의 미래로… 9·19 선언 7주년 행사 열려

경기도·통일부, 9·19 평양공동선언 7주년 기념행사

“평화, 다시 시작!”… 파주 캠프그리브스서 개최

문재인 전 대통령 기념사 예정…전·현직 고위인사 참석

김동연 지사 패널 '새 정부 한반도 정책-9·19 군사합의 복원' 주제 열려

경기도와 통일부, 민주정부 한반도평화 계승발전협의회가 공동으로 주최하고 프리드리히 애버트 재단이 후원하는 '9·19 평양공동선언 7주년 기념행사'가 오는 19일 오전 10시 30분 파주 캠프그리브스에서 열린다.

'9·19 평양공동선언 7주년 기념행사' 포스터. 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 기념행사는 '평화, 다시 시작!'을 주제로, 2018년 9·19 평양공동선언의 역사적 의미를 되새기고 한반도 평화의 가치를 국민과 함께 공유하기 위해 마련됐다.

기념식은 오전 10시 30분부터 오후 4시까지 이어지며, 특별토론회·기념공연·기념식·현장투어 순으로 진행된다.

첫 순서인 특별토론에서는 '새 정부의 한반도 정책과 9·19 군사합의 복원'을 주제로 심도 깊은 논의가 이뤄진다. 토론은 김연철 전 통일부장관이 사회를 맡고, 정세현 전 통일부장관, 이재정 전 통일부장관, 서훈 전 국가안보실장, 정동영 통일부장관, 김동연 경기도지사가 패널로 참여한다.

이어지는 오찬 및 기념공연에서는 가수 정인의 무대가 마련돼 참석자들에게 특별한 음악적 울림을 전할 예정이다. 또한 까페그리브스에서 평화의 선율을 담은 작은 공연과 함께 교류의 시간을 가지며 평화와 화합의 메시지를 나눈다.

공식 기념식은 박능후 포럼 사의재 상임대표의 개회사를 시작으로 권노갑 김대중재단 이사장, 차성수 노무현재단 이사장, 임동원 한반도평화포럼 이사장, 김동연 경기도지사의 환영사가 이어진다. 이후 우원식 국회의장, 정청래 더불어민주당 대표가 축사를 전하며, 이어서 문재인 전 대통령이 9·19 평양공동선언 7주년 기념사를 발표한다.

이후 내빈들은 갤러리그리브스 전시와 장교클럽을 관람하며, '분단의 기억을 평화의 공간으로' 전환하는 상징적 의미를 직접 체감한다. 일반 참석자들은 탄약고 음악회, 중립국 전시관 관람, 까페그리브스 공연 등 다양한 프로그램을 즐기며 평화의 현장을 함께 경험하게 된다.

기념행사 개최 장소인 캠프그리브스는 DMZ에서 불과 2㎞ 떨어져 있으며 한국전쟁 직후부터 미군이 주둔했던 곳으로, 분단의 아픔과 평화의 희망이 공존하는 상징적 공간이다. 이번 기념행사를 이곳에서 개최함으로써 '분단의 기억'을 '평화의 미래'로 전환하는 메시지를 전하게 된다.

김동연 경기도지사는 최근 한 라디오 방송 인터뷰를 통해 "9·19 평양공동선언 7주년을 맞아 경기도가 의미있는 행사를 마련했다"면서 "행사장소가 파주에 있는 캠프 그리브스라고 하는 미군 공여지 중에서 개발이 완료된 사업지다. 미군 공여지 개발과 9·19 군사합의 복원 등 앞으로 남북평화를 만드는 정부의 페이스메이커로서 경기도가 첫발을 잘 디디겠다는 의미를 행사에 담았다. 많은 관심을 바란다"고 대회 개최 배경을 설명했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



