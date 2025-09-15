배민, ‘배달플랫폼 상생협력 생태계 강화’ 앞장

대·중소기업·농어업협력재단과 동반성장 협약 체결

배달의민족 운영사 우아한형제들은 대·중소기업·농어업협력재단과 '배달플랫폼 상생협력 생태계 강화를 위한 동반성장 협약'을 맺었다고 15일 밝혔다.

김중현 우아한형제들 가치경영실장(왼쪽)과 변태섭 대·중소기업·농어업협력재단 사무총장이 배달플랫폼 상생협력 생태계 강화를 위한 동반성장 협약 체결을 기념해 사진을 촬영하고 있다. 우아한형제들 AD 원본보기 아이콘

배민과 협력재단은 중소상공인과의 동반 성장을 목표로 우수 상품의 전국 유통망 확대, 안정적 사업 운영을 돕기 위한 안전망 구축, 디지털 및 법률적 문제 역량 강화 등을 위해 협력해 나가기로 했다.

이를 위해 협력재단은 공동 사업 기획 및 행정 사항을 지원하는 한편, 협약 성과를 대외적으로 홍보하고 동반성장 우수사례 발굴 및 확산에 나선다. 배민은 플랫폼 시스템의 안정적 운영에 힘쓰고 중소상공인 영업 활동에 도움이 되는 정보를 공유하며 소통을 강화해 상생협력 문화를 널리 알리는 데 노력할 계획이다.

김중현 우아한형제들 가치경영실장은 "중소상공인들을 위한 내부적 노력은 물론 다양한 대외 협력 관계에도 최선을 다하겠다"고 말했다.





