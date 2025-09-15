본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

남부·제주 '빗방울'…낮 최고기온 31도

임춘한기자

입력2025.09.15 07:34

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

미세먼지 농도 '좋음'∼'보통'

월요일인 15일 중부지방은 대체로 맑겠으나 제주도는 종일, 전남권과 경남권은 저녁까지 가끔 비가 내리겠다.


서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 우산을 쓴 채 앉아 있다. 연합뉴스

서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 우산을 쓴 채 앉아 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

기상청에 따르면 예상 강수량은 제주도 10∼60㎜, 광주·전남 5∼60㎜, 부산·울산·경남 5∼40㎜다.

낮 최고기온은 28∼31도로 예보됐다. 주요 지역 기온은 오전 5시 기준 서울 21.2도, 인천 22.4도, 수원 19.9도, 춘천 19.5도, 강릉 23.4도, 청주 22.7도, 대전 22.0도, 전주 23.0도, 광주 23.6도, 제주 25.6도, 대구 22.5도, 부산 24.9도, 울산 23.2도, 창원 23.7도 등이다.


미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.


바다 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 0.5∼2.0ｍ, 남해 0.5∼1.5ｍ, 서해 0.5∼1.0ｍ이다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"김 대리, 점심 시킬 때 A4용지도 부탁해"…사무실 근처 '깜짝' 달라진 이마트[AZ가 간다] "김 대리, 점심 시킬 때 A4용지도 부탁해"…사무실... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

미용실 대신 다이소 간다…"커트 한번에2만원" 미용료 부담에 '셀프' 확산

전한길 "나도 언제 죽을지 몰라…150만원 방탄복 구입"

"반정부 시위 지지에 배신자?"…세르비아 출신 테니스 스타 결국

"토론은 말로 하는 것" 무지개 스티커·노란 리본 쫓아낸 독일 의장

"AI 때문에 트래픽·매출 줄었다" 구글에 소장 보낸 美 미디어그룹

'갓성비' 이마트 상품 1시간 배달 "OK"…'쓱' 손잡은 퀵커머스

사모펀드·증권·은행…해외 금융 포트폴리오 넓히는 보험사들

새로운 이슈 보기