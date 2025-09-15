남부·제주 '빗방울'…낮 최고기온 31도

미세먼지 농도 '좋음'∼'보통'

월요일인 15일 중부지방은 대체로 맑겠으나 제주도는 종일, 전남권과 경남권은 저녁까지 가끔 비가 내리겠다.

서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 우산을 쓴 채 앉아 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

기상청에 따르면 예상 강수량은 제주도 10∼60㎜, 광주·전남 5∼60㎜, 부산·울산·경남 5∼40㎜다.

낮 최고기온은 28∼31도로 예보됐다. 주요 지역 기온은 오전 5시 기준 서울 21.2도, 인천 22.4도, 수원 19.9도, 춘천 19.5도, 강릉 23.4도, 청주 22.7도, 대전 22.0도, 전주 23.0도, 광주 23.6도, 제주 25.6도, 대구 22.5도, 부산 24.9도, 울산 23.2도, 창원 23.7도 등이다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.

바다 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 0.5∼2.0ｍ, 남해 0.5∼1.5ｍ, 서해 0.5∼1.0ｍ이다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>