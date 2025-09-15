리사 쿡 연준이사 자리 지키나…WSJ, 사기의혹 반박 문서 보도

대출금 구매 애틀랜타 콘도

사용용도 임대 아닌 "휴가용"

트럼프 "주거용 대출받아 임대했다" 해임

도널드 트럼프 미국 대통령이 대출 사기 의혹을 제기하며 연방준비제도(Fed) 리사 쿡 이사의 해임을 시도하는 가운데, 이런 의혹에 배치되는 대출 관련 문서들이 확인됐다는 보도가 나왔다.

월스트리트저널(WSJ)은 14일(현지시간) 뱅크펀드 신용조합의 2021년 5월 28일자 대출 견적서를 확인한 결과 쿡 이사가 대출금으로 구매 예정인 애틀랜타 콘도의 사용용도를 '휴가용'으로 적었다고 전했다.

쿡 이사가 Fed 이사 임명에 앞서 신원 조사를 위해 2021년 12월 연방정부에 제출한 문서에서도 애틀랜타 콘도미니엄의 사용 용도가 별장이라고 적혀 있다.

이들 문서는 쿡 이사가 구매 부동산을 주된 주거용으로 사용할 의도가 없었음을 대출기관 등이 알고 있었을 가능성을 시사하는 증거라고 WSJ은 설명했다.

트럼프 대통령은 지난달 25일 쿡 이사가 주택담보대출 과정에서 대출 사기를 한 의혹이 있다며 쿡 이사를 연준 이사직에서 즉각 해임한다고 주장했다.

이에 앞서 연방주택금융청(FHFA)은 쿡 이사가 주택 두 채 구매를 위해 대출을 받으면서 목적을 주거용이라고 밝혔지만, 이 가운데 하나를 임대로 내놔 대출 사기를 벌인 의혹이 있다고 팸 본디 법무부 장관에게 서한을 보냈다.

주택자금 대출 시 사용 용도를 주거지로 적을 경우 대출 금리를 낮추는 데 도움이 될 수 있다고 WSJ은 설명했다.

트럼프 대통령이 쿡 이사를 해임한 이후 법무부는 이 사안에 대한 수사를 개시했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr



