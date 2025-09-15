국가유산청, 내셔널지오그래픽 손잡고 자연유산 홍보

창덕궁서 MOU…포토크루 출범·전시회 등

국가유산청은 15일 서울 종로구 창덕궁에서 더네이쳐홀딩스 브랜드 '내셔널지오그래픽 어패럴'과 자연유산 홍보 및 활용 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결한다. 자연유산의 아름다움과 가치를 현대적 콘텐츠와 프로그램으로 재해석해 국민에게 친숙하게 알리고, 직접 체험할 기회를 제공한다.

주요 내용은 ▲자연유산 홍보 활동 ▲자연유산 주제 콘텐츠·프로그램 공동제작 ▲국가유산 가치 확산을 위한 협력체계 구축 등이다. 양측은 첫 협력 사업으로 '내셔널지오그래픽 포토크루(가칭)'를 출범한다. 사진 애호가들을 불러 모아 서울·경기 지역 자연유산을 촬영하고 전시회를 연다. 주요 작품은 국가유산 디지털 서비스를 통해 고품질 이미지로 제공된다.

어린이와 가족이 직접 자연유산을 탐방하는 '국가유산 탐험 프로그램'도 추진한다. 자연의 아름다움과 유산적 가치를 감각적으로 소개하고, 보존 필요성에 대한 공감대를 넓혀갈 계획이다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



