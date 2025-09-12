BNK캐피탈, 금융 취약계층 위한 ‘3대 보호 서비스 패키지’ 시행

고령자 청약철회 기간 확대, 장애인 대상 우대금리, ‘지정인 알림 서비스’ 등 3종 운영

BNK캐피탈(대표이사 김성주)은 금융소비자 보호를 선도하기 위한 취지로, 고령자와 장애인 등 금융 취약계층을 위한 '3대 보호 서비스 패키지'를 2025년 8월부터 순차 도입했다.

이번 제도는 고령층과 장애인의 금융접근성과 권익을 실질적으로 제고하기 위한 맞춤형 지원책으로 구성됐다.

① 고령 금융소비자 '청약철회 기간' 30일로 확대: 기존 14일→30일로 연장, 신중한 금융 결정 지원

BNK캐피탈은 만 65세 이상 고령 금융소비자의 금융상품 계약에 대한 청약철회 기간을 기존 14일에서 30일로 확대한다. 이는 고령 소비자의 금융상품에 대한 이해 부족, 판단 지연 등의 특성을 고려해 보다 충분한 숙려기간을 제공하기 위함이다.

② 장애인 대상 오토 금융상품 '우대금리' 제공: 신차 0.3%p, 중고차 0.5%p 금리 우대

복지카드를 보유한 장애인을 대상으로 본인·공동 명의로 자동차 구입 시 자동차 금융상품에 우대금리를 제공한다. (공동명의: 세대를 같이하는 배우자, 직계존·비속, 형제자매)

적용 대상 상품은 아래의 금리 혜택이 적용된다.

▲신차(승용차): 오토론, 금융리스(이용자명의) 상품에는 △0.3%p

▲중고차(승용차): 오토론, 할부금융 상품에는 △0.5%p

신청은 고객센터를 통해 가능하며, 복지카드 확인 절차가 포함된다.

③ '지정인 알림 서비스' 시행: 계약자 외 지정 보호자에게도 정보 동시 제공

고령자와 장애인 금융소비자를 대상으로 본인에게 제공되는 계약과 관련된 주요 알림 사항을 '지정인'에게 함께 제공하는 서비스를 마련했다. (주요 알림사항: 계약체결, 이행, 연장, 종료, 계약사후관리(일부) 등)

이 서비스 시행으로 계약과 관련된 주요 사항을 알림톡·SMS로 지정인에게도 실시간 제공함으로써, 금융사기 예방과 정보격차 해소에 기여할 것으로 기대된다.

신청은 고객센터를 통해 가능하며, 관련 동의 절차와 복지카드 확인 절차가 포함된다. 해당 제도는 2025년 9월부터 시행될 예정이다.

BNK캐피탈 관계자는 "금융 접근성이 상대적으로 취약한 계층에 대한 실질적 배려가 소비자 신뢰를 높이고 기업의 사회적 책임을 다하는 길"이라며 "앞으로도 고객 중심의 맞춤형 보호 정책을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.





