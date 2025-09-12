광양시, 광양제철소 파트너사협회 '소통' 간담회

기업 애로사항 청취…"위기를 기회로 돌파"

전남 광양시(시장 정인화)는 지난 11일 광양제철소 파트너사협회와 간담회를 갖고, 기업 현장의 애로사항을 청취하며 상호 협력 방안을 논의했다고 12일 밝혔다.

간담회에는 광양제철소 파트너사협회장인 ㈜포스플레이트 정현수 대표를 비롯해 (주)화인 임종대 대표, (주)정원 박동명 대표, ㈜대진 최석찬 대표, (주)신진기업 김윤철 대표, (주)광양기업 황재우 대표 등 18개 회원사 관계자가 참석했다.

광양시는 지난 11일 광양제철소 파트너사협회와 간담회를 열고, 기업 현장의 애로사항을 청취하며 상호 협력 방안을 논의했다. 광양시 제공 AD 원본보기 아이콘

정인화 시장은 "광양은 제철소를 중심으로 부와 명성을 쌓아온 산업도시다. 오늘 이 자리에 함께한 철강산업 기업 대표님들의 노고에 경의를 표한다"며 "기업이 잘 이끌어지고 번창해야 시의 경제가 침체에서 벗어날 수 있다"고 강조했다.

이어 "현장에서 겪는 어려움과 애로사항을 허심탄회하게 말씀해 주시면, 제안해 주신 사항 가운데 행정에서 할 수 있는 부분은 최선을 다해 추진하겠다. 당장 시행이 어려운 사안도 꼼꼼히 검토해 중앙정부와 협의하며 실질적인 지원이 이뤄질 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

정현수 협의회장은 "기업과 시와 소통할 수 있는 간담회 자리가 마련돼 감사하다"며 "이 자리를 토대로 시와 기업이 한 단계 더 도약하기를 바란다"고 말했다.

이날 기업인들은 남성 근로자 결혼 장려를 위한 '솔로엔딩' 사업 확대, 차량등록 시 법인인감증명서 요청 간소화, 주요 도심 사거리 주정차 단속 강화, 중대재해처벌법 및 노란봉투법 시행에 따른 기업경영 부담 완화, 연 4회 정기간담회 개최 등을 건의했다.

정 시장은 "오늘 제안해 주신 의견은 관계부서에 신속히 검토를 지시하고, 답변을 드리겠다"며 "기업과의 협력을 통해 지역경제의 새로운 활로를 열어가겠다"고 밝혔다.

한편, 시는 중소기업의 성장과 경쟁력 강화를 위해 중소기업 융자금 이차보전 지원사업, 중소기업 기술사업화 지원사업, 전남형 강소기업 육성사업, 뿌리산업 선도기업 육성사업, 전남형 스마트공장 보급·확산사업 등 다양한 맞춤형 지원책을 추진하고 있다.

특히, 최근 미국의 50% 고관세 부과로 철강업계가 심각한 위기를 맞은 가운데 광양시는 전남도와 협력해 '산업위기 선제대응 지역' 지정을 적극 추진하고 있다.

시는 위기 대응과 미래 혁신을 동시에 추진하는 '투트랙 전략'을 통해 기업과 지역이 함께 지속 가능한 성장을 이어갈 수 있는 기반을 다져나갈 계획이다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>