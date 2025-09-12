가수 웬디, 플로 앱에서 미니앨범 곡 소개…'아티스트 언박싱' 참여

가수 웬디가 음악 플랫폼 플로의 '아티스트 언박싱'을 통해 한층 넓어진 자신만의 음악 세계를 직접 전한다.

플로는 11일 아티스트 집중 탐구 콘텐츠인 아티스트 언박싱 웬디 편을 공개했다. 아티스트 언박싱은 아티스트가 직접 자신의 음악을 소개하고, 수록곡의 매력을 하나씩 언박싱해 나가는 콘텐츠다.

플로는 앞서 밴드 루시를 시작으로 킥플립, 프로미스나인, 앳하트 등 다양한 아티스트들과 함께 이 콘텐츠를 선보여왔다.

이번에 세 번째 미니앨범 '세룰리안 버지(Cerulean Verge)'를 출시한 웬디는 수록곡들을 직접 소개하며 넓어진 음악적 스펙트럼과 솔로 아티스트로서의 성장을 진솔하게 전한다.

특히 타이틀곡 '썬키스'를 비롯해 첫 자작곡 'Hate²', 'Fireproof', 'EXISTENTIAL CRISIS' 등 각 트랙에 담긴 메시지와 감상 포인트를 들려준다.

웬디의 친필 메시지와 사인이 담긴 스페셜 무빙 폴라로이드도 공개됐다. 웬디의 아티스트 언박싱은 플로 앱 내 팝업과 배너를 통해 확인할 수 있다.





