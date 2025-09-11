본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

경찰, '관악구 칼부림 살인' 피자가게 점주 구속영장 신청

오규민기자

입력2025.09.11 18:40

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

서울 관악 피자가게에서 흉기를 휘둘러 3명을 숨지게 한 혐의를 받는 업주 A씨에 대해 경찰이 구속영장을 신청했다.


서울 관악경찰서는 11일 오후 살인 혐의로 A씨에 대한 구속영장을 신청했다고 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 3일 서울 관악 조원동에서 운영하는 프랜차이즈 피자가게에서 본사 직원 B씨(49), 인테리어 업자이자 부녀지간인 C씨(60)와 D씨(32) 등 3명을 주방에 있던 흉기로 공격해 숨지게 한 혐의를 받는다. 스스로 목숨을 끊으려던 자신도 크게 다쳐 일주일간 병원에서 치료받았다.


경찰은 지난 10일 병원에서 퇴원한 A씨에 대한 체포영장을 집행했다. A씨는 체포 후 이뤄진 피의자 조사에서 혐의를 인정했다. 그는 사건 당시 현장에 출동한 경찰관에게도 "인테리어 관련 시비 중에 3명을 칼로 찔렀다"고 말했다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"다이소에 보이면 무조건 사야"…사용 후기 난리난 '2000원' 꿀템 "다이소에 보이면 무조건 사야"…사용 후기 난리난... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'멈추지 않는 기계'가 삼킨 생명들

민감한 세계 MZ들이 추앙하는 '이 음료'…먹고 난 뒤 "어지럽다" 속출

2700만원 결혼식안 해, 그 돈으로 집 살래

"엄마, 할머니가 먹던 그 과자 뭐야?" 50년째 사랑받는 국민간식 4총사

中 '드림콘서트' 취소…끝나지 않은 '한한령'

"뛰는 놈 위에 나는 놈"…위조품 AI 공수 '대결'

법원, 새만금공항 건설 제동…"조류 충돌 위험 어느 공항보다 높아"

새로운 이슈 보기