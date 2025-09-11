경찰, '관악구 칼부림 살인' 피자가게 점주 구속영장 신청

서울 관악 피자가게에서 흉기를 휘둘러 3명을 숨지게 한 혐의를 받는 업주 A씨에 대해 경찰이 구속영장을 신청했다.

서울 관악경찰서는 11일 오후 살인 혐의로 A씨에 대한 구속영장을 신청했다고 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 3일 서울 관악 조원동에서 운영하는 프랜차이즈 피자가게에서 본사 직원 B씨(49), 인테리어 업자이자 부녀지간인 C씨(60)와 D씨(32) 등 3명을 주방에 있던 흉기로 공격해 숨지게 한 혐의를 받는다. 스스로 목숨을 끊으려던 자신도 크게 다쳐 일주일간 병원에서 치료받았다.

경찰은 지난 10일 병원에서 퇴원한 A씨에 대한 체포영장을 집행했다. A씨는 체포 후 이뤄진 피의자 조사에서 혐의를 인정했다. 그는 사건 당시 현장에 출동한 경찰관에게도 "인테리어 관련 시비 중에 3명을 칼로 찔렀다"고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>