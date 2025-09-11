본문 바로가기
산은, 글로벌본드 12.5억유로·10억弗 연속 발행

2025.09.11

"대내외 변동성 불구 거액조달 성공"

한국산업은행은 지난달 27일 약 12억5000만유로(약 2조400억원) 규모의 유로화 글로벌 본드를 발행한 데 이어 지난 9일 10억달러(약 1조4000억원) 규모의 달러화 글로벌본드를 발행했다고 11일 밝혔다.


서울 영등포구 여의도 한국산업은행 본사. 산업은행

서울 영등포구 여의도 한국산업은행 본사. 산업은행

원본보기 아이콘

글로벌본드를 연속 발행하면 같은 기관이 단기간에 다양한 통화와 만기의 투자처를 제공해 많은 투자자의 관심을 끌어낼 수 있다. 안정적으로 채권을 발행할 수 있는 환경을 조성할 수 있다는 의미다.

산은 관계자는 "앞으로도 대표 정책금융기관으로서 한국물에 대한 안전자산 인식 제고·벤치마크 수립을 통해 한국계 기관의 유리한 발행 환경을 조성할 것"이라며 "다양한 발행전략을 구사해 안정적인 외화 조달을 지속해 나갈 계획"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
