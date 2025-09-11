셀트리온, 고용노동부 '2025 대한민국 일자리 으뜸기업' 선정

최근 3년간 총 940명 채용

지역인재·청년일자리 확대 기여

셀트리온이 고용노동부가 주관하는 '2025 대한민국 일자리 으뜸기업'에 선정됐다고 11일 밝혔다.

서진석 셀트리온 대표이사(오른쪽)이 지난 11일 여의도 중소기업중앙회에서 열린 '2025 대한민국 일자리 으뜸기업 인증식'에서 인증패를 수상한 후 기념 촬영을 하고 있다. 셀트리온 AD 원본보기 아이콘

셀트리온은 지난해에 이어 2년 연속으로 고용노동부가 매년 100개 기업을 선정해 발표하는 '대한민국 일자리 으뜸기업'에 선정됐다. 청년 중심의 채용 확대와 안정적인 근무 환경 조성, 복지제도 강화 등의 노력을 인정받은 것으로 알려졌다.

셀트리온은 최근 3년간 총 940명의 인력을 신규 채용했다. 특히 지난해는 513명을 채용해 임직원 수를 전년 대비 15.1% 늘렸다. 신규 채용자 중 92.4%가 청년층으로 청년 일자리 확대에 적극적으로 기여했으며, 회사가 위치한 인천 연고의 인재 채용도 확대하며 지역 인재 양성에 힘쓰고 있다.

회사는 차별 없는 일터 조성 및 경력 단절 없는 환경 조성을 위해 여성 인재 채용 확대와 공정한 평가제도 이행에 꾸준한 노력을 기울이고 있다. 그 결과 최근 3년간 여성 채용률은 평균 50%에 달하며, 타 제조업체 대비 높은 수준의 여성 고용률을 유지하고 있다.

이와 함께 육아 휴직을 적극적으로 장려한 결과, 지난해 여성 육아 휴직자는 전년 대비 17% 증가했으며, 육아휴직 복직률은 100%를 기록했다. 또한 차별 금지와 고용 평등에 관한 원칙을 사내 규정으로 명문화해 공정한 인사 제도를 운용하고 있다.

생활 안정과 복지 향상을 위한 일·생활 균형 제도도 강화됐다. 직장 어린이집 확대 운영, 자녀 교육비와 사내 동호회 지원은 물론 복지 포인트 지급 등 다양한 복지 제도를 운용 중이다. 이 외에도 심리상담센터와 건강 복지 지원 등 실질적인 편의를 제공할 수 있는 다양한 복지를 지속해서 추진하고 있다.

임직원들의 업무 효율성과 생산성을 높이기 위해선 스마트워크 환경을 구축하고 유연근무제를 운용하고 있으며, 하계휴가 제도를 통해 충분한 휴식 역시 보장하고 있다.

셀트리온 관계자는 "글로벌 시장에서 경쟁력을 갖춘 제약·바이오 기업으로 거듭나기 위해 임직원이 만족할 수 있는 근무 환경을 조성하고 양질의 일자리 제공에 최선을 다하고 있다"며 "앞으로도 청년 고용과 지역 인재 채용 확대 및 복지·근무환경 개선을 통해 임직원 모두가 행복하게 일할 수 있는 회사를 만들어 나갈 방침"이라고 말했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



