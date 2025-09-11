내란특검, ‘수사 기한’ 30일 연장… 다음달 15일까지 수사

특검, 서범수·김태호·김희정 국민의힘 의원 ‘증인신문 청구’

내란 특별검사팀(특별검사 조은석)이 수사 기간을 30일 연장하기로 하고 국회와 이재명 대통령에게 서면으로 보고했다. 수사 기간이 연장되면서, 특검팀은 다음 달 15일까지 계속 수사를 할 수 있게 됐다.

박지영 특검보는 11일 정례 브리핑에서 "특검은 내란 특검법 10조 3항에 따라 주어진 수사 기간 90일로부터 30일을 연장하기로 결정하고 사유를 국회와 대통령에게 서면으로 보고했다"고 밝혔다.

아울러 특검팀은 이날 오전 '계엄 해제 표결 방해 의혹'과 관련해 서범수, 김태호, 김희정 국민의힘 의원에 대해 서울남부지법에 공판 전 증인신문을 청구했다고 밝혔다.

박 특검보는 "서범수 의원은 당시 국민의힘 사무총장으로서 현장에 있으면서 한동훈 당시 대표, 추경호 의원과 서로 협의했다"며 "그 당시 상황에 대해 누구보다 잘 알고 있을 것으로 생각된다"며 "김희정 의원은 원내대표실에 함께 있었고, 김태호 의원은 국민의힘 당사에 있었다. 이들에게 정식으로 출석요구를 했으나 거절 의사를 밝혔다"고 설명했다.

형사소송법 제221조의2는 검사가 수사에 없어서는 안 될 사실을 안다고 명백히 인정되는 사람이 출석이나 진술을 거부할 경우 제1회 공판기일 전에 판사에게 증인신문을 청구할 수 있다고 규정하고 있다.





