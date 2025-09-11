"먼 곳서 달려와 고생" 군인 100여명에 저녁 쏜 강릉 식당주인

강릉 시민들, 군 장병 등에 무료음식 제공

극한 가뭄이 이어지고 있는 강원 강릉지역에서 시민들이 소방관과 군 장병에게 무료 음식을 제공한 사실이 알려져 훈훈한 감동을 주고 있다.

군 장병에 100인분 무료 음식 제공한 한우식당. 강릉시, 연합뉴스

11일 연합뉴스에 따르면 강릉시 강문동에 소재한 '강릉한우타운'은 10일~11일 이틀간 급수 작전에 투입된 군 장병 100여명에게 180만원 상당의 저녁 식사를 무료로 제공했다.

변정민 대표는 "한평생 겪어보지 못한 전례 없는 재난사태에 당장의 영업이익보다는 먼 곳에서 달려와 강릉시민을 위해 고생하시는 분들을 위해 조금이나마 도움이 되고 싶어 급수지원 나온 군 장병에게 음식을 무료로 제공했다"고 말했다. 그러면서 변 대표는 "재난사태가 지속된다면 추가적인 음식 기부도 얼마든지 할 것"이라고 말했다.

박유훈 육군 3군단 군수처장은 "군 장병을 격려해주기 위해 지원해주신 식당 측에 감사하다"며 "강릉시 가뭄 사태가 해갈될 때까지 군 장병 모두 하나된 힘과 마음으로 끈질기게 지원하겠다"고 전했다.

강릉시니어클럽도 이날 강릉 안인항을 찾아가 가뭄 재난현장에 투입된 소방관들을 위해 커피를 제공했다.

전날 강릉 성산면 산북2리 청년회와 부녀회는 오봉저수지 급수지원 현장을 방문해 군인과 소방관들에게 빵과 음료 등 간식 800인분을 전달하기도 했다. 최원석 산북2리 청년회장은 "무더운 날씨 속에서 가뭄 극복을 위해 애써주시는 군인과 소방관분들께 작은 마음이나마 보탬이 되고자 한마음으로 뜻을 모았다"고 말했다.

강릉시니어클럽이 11일 안인 돌핀항에서 가뭄 재난 현장에서 급수 지원을 벌이고 있는 소방관을 위한 커피를 제공하고 있다.강원특별자치도소방본부 환동해특수대응단, 연합뉴스

연곡면 새마을부녀회와 주민자치위원회도 최근 소방지원본부를 찾아가 소방 지원인력 200여명에게 김밥 200인분과 얼린 생수 등 간식을 전달했다.

급수작전 현장에 따뜻한 마음을 전하는 소상공인들도 있다. 한 식당은 소방관과 물 공급하는 분들에게 점심시간 무료로 음식을 제공하고 있으며, 유명 빵집과 커피숍 등에서는 빵과 캔 커피, 샌드위치 등 간식을 홍제정수장과 오봉저수지를 찾아 연일 기부하고 있다. 한 커피숍 주인은 11일 홍제정수장에서 급수 지원자들에게 커피와 빵을 나눠주는 봉사 활동을 펼쳤다.





